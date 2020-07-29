В США развернули самолет из-за того, что пассажиры отказались надеть маски

Рейсовый самолет авиакомпании Delta вернулся обратно к посадочным воротам после того, как некоторые пассажиры отказались выполнять указания команды и надеть защитные маски. Об этом пишет “Голос Америки”.

Внутренний рейс в США номер 1227 из Детройта до Атланты 23 июля "вернулся после того, как два клиента отказались выполнять правила относительно ношения масок, цитирует Denver Channel заявление авиалиний.

Двух пассажиров сняли с рейса и после этого самолет отправился в Атланту.

Практически все крупные американские авиалинии требуют от пассажиров прикрывать лицо во время полета с целью сдерживания распространения кронавируса. Некоторые авиалинии не делают исключений даже для тех, кто не может носить маску из-за медицинского состояния. Delta предусматривает исключение из режима ношения масок, если медицинское состояние проверили медработники этих авиалиний.

Напомним, в Бразилии на оживленную улицу упал самолет.

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