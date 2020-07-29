kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.07.2020

BTC/USD

11194.87

ETH/USD

323.71

LTC/USD

55.84

НБУ 29.07.2020

USD/UAH

27.85

EUR/UAH

32.65

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США В США развернули самолет из-за того, что пассажиры отказались надеть маски
commentss НОВОСТИ Все новости

В США развернули самолет из-за того, что пассажиры отказались надеть маски

Практически все крупные американские авиалинии требуют от пассажиров прикрывать лицо во время полета с целью сдерживания распространения кронавируса

сегодня, 17:00
Автор:

Елена Волкова
В США развернули самолет из-за того, что пассажиры отказались надеть маски

Рейсовый самолет авиакомпании Delta вернулся обратно к посадочным воротам после того, как некоторые пассажиры отказались выполнять указания команды и надеть защитные маски. Об этом пишет “Голос Америки”.

Внутренний рейс в США номер 1227 из Детройта до Атланты 23 июля "вернулся после того, как два клиента отказались выполнять правила относительно ношения масок, цитирует Denver Channel заявление авиалиний.

Двух пассажиров сняли с рейса и после этого самолет отправился в Атланту.

Практически все крупные американские авиалинии требуют от пассажиров прикрывать лицо во время полета с целью сдерживания распространения кронавируса. Некоторые авиалинии не делают исключений даже для тех, кто не может носить маску из-за медицинского состояния. Delta предусматривает исключение из режима ношения масок, если медицинское состояние проверили медработники этих авиалиний.

Напомним, в Бразилии на оживленную улицу упал самолет.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!