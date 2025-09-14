В США республиканец подверг резкой критике Трампа за заявления о войне в Украине

Член Палаты представителей, республиканец от штата Небраска Дон Бэйкон подверг резкой критике президента США Дональда Трампа за его высказывания о войне России против Украины. Бэйкон отметил, что Трамп занимает фактически неправильную и слепую позицию.

Республиканец Дон Бэйкон. Фото: Nati Harnik / AP

Дон Бэйкон в соцсети X ответил на заявления Дональда Трампа, назвавшего полномасштабное вторжение РФ "войной Байдена и Зеленского".

"Это война Байдена и Зеленского" столь морально слепа и фактически неправильна", — заметил Бэйкон.

Конгрессмен объяснил, что война в Украине уже продолжается во время каденции Трампа, а в истории его запомнят за действия по разрешению конфликта или по бездействию.

"Господин президент, Путин — это тот, кто является захватчиком. А теперь эта война продолжается за вас, и в последующие десятилетия вас будут судить в учебниках истории по вашим действиям или их отсутствию", — добавил Бэйкон.

Дон Бэйкон известен своей критической позицией по отношению к Трампу к войне в Украине. В то же время, конгрессмен иногда одобрял отдельные решения Трампа. В июле он поддержал президента за достижение договоренностей с НАТО по поставкам оружия Украине и за намерения ужесточить санкции против государств, покупающих российские энергоресурсы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Трампе, который поставил ультиматум НАТО, без которого США не пойдут на новые санкции против РФ. Президент призвал отказаться от российских энергоресурсов и ввести пошлины для Китая, активно покупающего российскую нефть.

Также "Комментарии" писали, что в США заявили о возможности завершить войну в Украине уже завтра.