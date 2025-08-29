logo

В США резко обвинили Трампа в бездействии в отношении Путина: детали
В США резко обвинили Трампа в бездействии в отношении Путина: детали

Американский политик считает, что Трамп владеет ключом к перемирию с Путиным.

29 августа 2025, 08:40
Автор:
Клименко Елена

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор призвал президента Дональда Трампа использовать свое политическое влияние для реального давления на президента РФ Владимира Путина, чтобы тот наконец согласился на переговоры по прекращению войны в Украине.

В США резко обвинили Трампа в бездействии в отношении Путина: детали

Фото: из открытых источников

Об этом дипломат заявил в интервью Sky News, комментируя последнюю волну ракетных атак, в том числе массированный удар по Киеву в ночь на 28 августа, приведший к значительным жертвам среди мирного населения.

"Никто не может оставаться равнодушным после таких ударов", — подчеркнул Тейлор.

Он отметил, что ночная атака полностью соответствует агрессивной тактике, которую Путин демонстрирует уже более трех лет.

"Путин явно не намерен останавливать эту войну", — подчеркнул экспосол.

Тейлор частично согласился с риторикой Трампа, ранее заявлявшего, что "обе стороны" должны стремиться к завершению боевых действий.

"Фактически только одна сторона действительно заинтересована в прекращении этой войны – и это президент Зеленский", — уточнил он.

Дипломат убежден, что Трамп имеет все возможности, чтобы "заставить к прекращению огня". По словам Тейлора, решающий шаг может быть сделан уже в сентябре, когда американский лидер выступит на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Было бы мощным сигналом, если бы он заранее добился согласия Путина на перемирие, а затем официально объявил об этом с трибуны ООН. Это была бы блестящая дипломатическая победа", — отметил он.

Как уже писали "Комментарии", президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза заявил, что нынешние действия президента США Дональда Трампа практически играют на руку Кремлю. Он охарактеризовал американского лидера как того, кто ведет себя подобно "российскому агенту", поддерживая интересы Москвы в войне против Украины.



