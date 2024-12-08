В США резко раскритиковали Зеленского после встречи с Трампом: заявили о неуважении к американскому народу

7 декабря в Елисейском дворце прошли трехсторонние переговоры, в которых приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, избранный президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский. На эту встречу отреагировал бывший советник Дональда Трампа Роджер Стоун, который назвал Зеленского "непочтительным неряхой".

Трамп, Макрон и Зеленский. Фото из Twitter Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский получил порцию критики от бывшего советника и друга Трампа Роджера Стоуна. По словам Стоуна, одежда Зеленского стала "неуважением к американскому народу".

"Он не может позволить себе костюм? Он надел костюм и галстук на мероприятие Всемирного экономического форума, но не может одеть его, чтобы выступить на совместной сессии Конгресса или встретиться с вновь избранным президентом Соединенных Штатов?", — сказал Стоун.

Владимир Зеленский был одет в черный свитер с гербом Украины, черные брюки и коричневые ботинки. В таком виде президент был на церемонии открытия и на встрече с Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце. Трамп и Макрон одели официальные костюмы.

После начала полномасштабного вторжения Зеленский не одевает костюм. Кроме этого, несмотря на заявления Роджера Стоуна, президент Украины также был без костюма во время встреч на Всемирном экономическом форуме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал некоторые детали встречи Зеленского с Трампом и Макроном.

Также "Комментарии" писали о заявлении Трампа после встречи с Зеленским, которое может стать тревожным для Украины.