В США рыбаки поймали необычную рыбу и были шокированы её особенностью (ФОТО)

В Соединённых Штатах Америки рыбаки поймали очень редкую рыбу. Об этом сообщает издание УНИАН.

В США поймали необычную рыбу. Фото: facebook.com/jennettespierobx

Редкий экземпляр был пойман в городе Нагс-Хеде, что находится в штате Северная Каролина. Сообщается, что мужчины, которые достали рыбу из воды были шокированы одной её особенностью. Уже впоследствии они узнали, что за "зверя" поймали.

Фотографию рыбы опубликовал на своей странице в социальной сети в Facebook Jennette's Pier. В комментариях под постом люди начали активно обсуждать животное.

Фото: facebook.com/jennettespierobx.



Некоторые даже позавидовали рыбьим зубам.

"У этой рыбы зубы лучше, чем у меня", – пишет один из комментаторов.



Для справки: американцам удалось поймать рыбу, которую называют — рыбой-каторжником или овечьей головой. Данный вид обладает большими зубами с передними резцами и боковыми коренными зубами, как у овец. Рыба питается мидиями и устрицами. Передние резцы нужны им для того, чтобы откусывать мидии со скал, а широкими боковыми зубами они раздавливают раковину.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что австралийские рыбаки похвастались крупным уловом. Мужчинам удалось поймать крупного тунца, который оказался в четыре раза крупнее средней рыбы своего вида. Благодаря этому улову мужчинам удалось побить рекорд штата Новый Южный Уэльс. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на Аляске рыбак поймал настоящего "морского монстра". Улов поразил всех не только своим размером, но и необычным внешним видом. Рыбак рассказал что уже раньше встречал таких рыб, но они были намного меньше. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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