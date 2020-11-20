В США с новой силой разгораются лесные пожары

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Татьяна Веремеева
С начала 2020 года лесные пожары в США уничтожили все на
площади около 3,5 млн гектаров. Как оказалось, это еще не конец. Сейчас с новой
силой разгораются пожары в трех штатах: в городе Маунтин-Вью (Калифорния), в Пайн-Хейвене
(Айоминг) и в парке Беар-Крик (Колорадо). Об этом пишет CNN.
Пожар в Маунтин-Вью начался во вторник днем и был вызван
сильным ветром с порывами более 100 км в час. По меньшей мере 80 домов в городе
Уокер, штат Калифорния, были уничтожены огнем и около 400 жителей вынуждены
были покинуть дома и эвакуироваться.
Пожарные говорят, что около 20% пламени локализовано, значительную
помощь пожарным оказал дождь в регионе.
В парке Беар-Крик чиновники объявили обязательную
эвакуацию. Пожарные локализовали 50 процентов пожара, горящего в опасной
близости от жилых домов.
Камера наблюдения на одном из домов показала пламя и
густой дым, приближающийся к деревянной палубе. Было видно, как пожарные спешат
с водяными шлангами, чтобы сдержать пламя, когда оно опасно приблизилось к
дому. Им удалось потушить пламя и спасти дом.
Ранее "Комментарии" писали, что в Кировоградской области пожар унес жизни четырех человек.
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