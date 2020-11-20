В США с новой силой разгораются лесные пожары

С начала 2020 года лесные пожары в США уничтожили все на площади около 3,5 млн гектаров. Как оказалось, это еще не конец. Сейчас с новой силой разгораются пожары в трех штатах: в городе Маунтин-Вью (Калифорния), в Пайн-Хейвене (Айоминг) и в парке Беар-Крик (Колорадо). Об этом пишет CNN.



Пожар в Маунтин-Вью начался во вторник днем и был вызван сильным ветром с порывами более 100 км в час. По меньшей мере 80 домов в городе Уокер, штат Калифорния, были уничтожены огнем и около 400 жителей вынуждены были покинуть дома и эвакуироваться.

Пожарные говорят, что около 20% пламени локализовано, значительную помощь пожарным оказал дождь в регионе.

В парке Беар-Крик чиновники объявили обязательную эвакуацию. Пожарные локализовали 50 процентов пожара, горящего в опасной близости от жилых домов.

Камера наблюдения на одном из домов показала пламя и густой дым, приближающийся к деревянной палубе. Было видно, как пожарные спешат с водяными шлангами, чтобы сдержать пламя, когда оно опасно приблизилось к дому. Им удалось потушить пламя и спасти дом.

Ранее "Комментарии" писали, что в Кировоградской области пожар унес жизни четырех человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!