В США самолет врезался в здание: есть погибшие и раненые

Власти Южной Калифорнии сообщают, что два человека погибли и еще 19 получили ранения после того, как небольшой самолет упал на мебельный склад всего через несколько минут после взлета из ближайшего аэропорта в четверг днем. Об этом пишет ABC News.

Скриншот из видео

По данным полиции, авария произошла в квартале 2300 года на Raymer Avenue в Фуллертоне, штат Калифорния, недалеко от муниципального аэропорта Фуллертон.

Полиция Фуллертона сообщила, что двое погибших, вероятно, находились внутри самолета во время крушения. Пострадавшие работали внутри здания. Их травмы варьируются от легких до тяжелых. Из числа пострадавших 11 были доставлены в больницу.

По словам Эллиота Симпсона, следователя из Национальной службы безопасности на транспорте, одномоторный четырехместный самолет вылетел из аэропорта вскоре после 14.00 по местному времени и поднялся на высоту 900 футов, прежде чем передать по радио диспетчерской башне запрос на немедленное возвращение в аэропорт.

Пилот получил разрешение на посадку. Однако самолет развернулся на 180 градусов и упал примерно в 1000 футов от взлетно-посадочной полосы, врезался в мебельный состав и загорелся, сказал Симпсон журналистам во время пресс-конференции.

Симпсон сказал, что речь шла о самолете Van's Aircraft RV-10, изготовленном в 2011 году. Сборный самолет – это самолет, на котором владелец собирает и обслуживает его самостоятельно, а Федеральное авиационное управление проверяет его, чтобы позволить ему летать. Симпсон сказал, что комплектные самолеты распространены.

Непонятно, почему пилот завел радиостанцию, чтобы вернуться в аэропорт, но Симпсон сказал, что власти продолжают расследование.

Авария вызвала большой пожар и привела к значительным повреждениям части склада, сказал Майкл Мичем из пожарной службы Фуллертона.

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