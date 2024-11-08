В США считают, что Путин готов к переговорам: какие условия окончания войны

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов вести переговоры для окончания войны. Однако его основным условием будет получить все, что хочет Россия, тогда как Украина должна принять полное поражение, не отвечающее интересу Зеленского.

Спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Фото из открытых источников

Новоизбранный президент США Дональда Трампа заявлял, что быстро закончит войну в Украине. Во время брифинга спикера Госдепа Мэтью Миллера спросили, будет ли нынешняя администрация США пытаться вести переговоры, которые будут способствовать окончанию войны. По словам Миллера, в настоящее время США не видят признаков того, что Путин готов отказаться от своей агрессии против Украины.

"Но как всегда – и вы можете просто посмотреть на заявления, которые он продолжает делать – мы не видели никаких признаков от Владимира Путина, что он готов отказаться от своего требования продолжать поглощать украинскую территорию", — отметил Миллер.

Спикер Госдепа указывает, что сейчас Путин может пойти на переговоры только при одном условии, которое предусматривает капитуляцию Украины.

"Я уверен, что есть переговоры, на которые Путин согласится, если он получит все, что хочет, а Украина не получит ничего, на что имеет право по закону, но это не те переговоры, в которых заинтересован президент Зеленский, и они не должны быть таковыми", — добавил Миллер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал причину, по которой Путин начал полномасштабное вторжение в Украину.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал о плане Украины, если США при президентстве Трампа откажет Украине в финансовой и военной помощи.



