Разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и его американским коллегой Дональдом Трампом достигли критической точки, что поставило под угрозу военную поддержку США, отмечает издание Axios. Журналисты со ссылкой на свои источники отмечают, что напряжение в отношениях между лидерами переросло в публичное противостояние, что вызвало беспокойство среди европейских союзников. В частности, один из американских чиновников отметил, что президент Трамп, якобы, сейчас очень разочарован президентом Зеленским.

США и Украина

Впрочем, как подчеркивает издание, несмотря на обещания быстро завершить войну в Украине, Трамп столкнулся с сложнейшей реальностью. Источники издания утверждают, что за последние 9 дней произошло несколько событий, обостривших ситуацию. Среди них, например, то, что Зеленский не подписал соглашение по редкоземельным металлам, которое в Киев привез министр финансов США Скотт Бессент.

При этом на Мюнхенской конференции по безопасности американские чиновники попытались получить согласие Зеленского на соглашение о ископаемых. Однако президент Украины заявил, что нет полномочий принимать такое решение без парламента, что стало неожиданностью для США.

Более того, сам Зеленский публично отверг предложение американцев.

Дальше пошло все хуже, утверждают журналисты. Зеленский подверг критике США за то, что на переговорах в Эр-Рияде не было украинцев. На это Трамп назвал Зеленского диктатором с рейтингом в четыре процента. Президент Украины подчеркнул, что Трамп плохо проинформирован.

При этом американские чиновники считают, что Зеленский привык к безоговорочной поддержке Запада и сейчас занял слишком жесткую позицию.

"Зеленский — актер, совершивший распространенную ошибку: он начал думать, что он тот персонаж, которого играет по телевизору. Да, он проявил смелость и выступил против России. Но он был бы похоронен, если бы не потраченные нами миллионы, и ему нужно сойти со сцены со всей этой драмой", — сказал представитель Белого дома.

Несмотря на это, переговоры между командами Зеленского и Трампа продолжаются. Ожидается, что в ближайшее время будет предложена новая версия соглашения относительно полезных ископаемых, которая может стать частью мирной договоренности. Axios также отмечает, что Трамп, вероятно, будет настаивать на уступках со стороны Украины, включая Крым, части Донбасса и побережье Азовского моря.

Либеральные критики в США сравнивают требования Вашингтона с "мафиозным вымогательством", отмечая, что Украина рискует потерять контроль над собственными ресурсами, не получив равноценную компенсацию.

"Это дерьмовый сэндвич, но Украине придется его съесть, потому что [Трамп] ясно дал понять, что это больше не наша проблема", — признал представитель Белого дома.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США и Украина целую ночь обсуждали новое соглашение по редкоземельным металлам.



