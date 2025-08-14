В США сделали громкое заявление о мире в Украине: на что готов пойти Трамп

Президент США Дональд Трамп создал благоприятные условия для честного и справедливого завершения войны в Украине, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в своем комментарии для сети Х.

Фото: 24 Канал

"Президент Трамп искренне стремился остановить этот конфликт. На мой взгляд, он обеспечил основу для справедливого и прозрачного прекращения боевых действий в Украине", — отметил сенатор.

Грэм подчеркнул, что американский лидер "однозначно показал свое стремление к миру, а не к унижению противника". Поэтому, по его словам, Трамп "не останется в стороне, если убийства продолжатся".

В качестве примера решительных шагов Трампа сенатор привел введение 50-процентного тарифа на импорт российской нефти и газа, затронувшего Индию.

Следует напомнить, что сам Трамп во время общения с европейскими лидерами очертил основную цель предстоящей встречи с Владимиром Путиным на Аляске. Он также подчеркнул, что не намерен обсуждать территориальное разделение Украины с российским президентом. Американский лидер вместе с европейскими коллегами пришел к согласию, что прекращение огня должно быть достигнуто до начала мирных переговоров.

Председатель Совета ЕС Антониу Кошта сообщил, что Трамп определил три ключевых задачи встречи с Путиным, главной из которых является прекращение боевых действий.



