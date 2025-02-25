В США сделали новое заявление о соглашении между Украиной и РФ

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Лиля Воробьева
Мирное соглашение между Украиной и Россией, вероятно, оставит обе стороны "немного недовольными".
Кэролайн Ливитт (фото из открытых источников)
Такое мнение высказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она отметила, что Дональд Трамп, по ее словам, имеет талант заключать соглашения "лучше, чем кто-либо, кто когда-либо был президентом США".
Левитт утверждает, что Трамп добился "значительных результатов" в прекращении войны и желает, чтобы "кровопролитие и убийства закончились".
Она не уточнила, о каких именно уступках идет речь.
Также представитель Белого дома сообщила, что Трамп ожидает, что президент Украины Зеленский подпишет соглашение "относительно редкоземельных металлов".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский едет в Трамп подписывать "минеральное соглашение" . После согласования соглашения о добыче полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами президент Владимир Зеленский отправится в Вашингтон, где вместе с американским лидером Дональдом Трампом подпишет соответствующий документ.Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на украинских чиновников, чьи имена не разглашаются. По словам источников издания, соглашение было утверждено министрами юстиции, экономики и иностранных дел. Они также отметили, что визит Зеленского в Белый дом, во время которого состоится церемония подписания соглашения с Трампом, может произойти уже в ближайшие недели.
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