В США сделали новое заявление о соглашении между Украиной и РФ

Мирное соглашение между Украиной и Россией, вероятно, оставит обе стороны "немного недовольными".

Кэролайн Ливитт (фото из открытых источников)

Такое мнение высказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она отметила, что Дональд Трамп, по ее словам, имеет талант заключать соглашения "лучше, чем кто-либо, кто когда-либо был президентом США".

"Эта ситуация затянулась, президент (Дональд Трамп – ред.) получил этот беспорядок в наследство от некомпетентной предыдущей администрации, и он хочет это исправить. Он полностью настроен на достижение мирного соглашения между Россией и Украиной", – отметила она.

Левитт утверждает, что Трамп добился "значительных результатов" в прекращении войны и желает, чтобы "кровопролитие и убийства закончились".

"Путин будет вынужден пойти на некоторые уступки для достижения этого соглашения. Для заключения соглашения необходимо, чтобы обе стороны сели за стол переговоров. Как правило, когда вы подписываете хорошее соглашение, обе стороны покидают стол переговоров с определенным недовольством", – отметила Левитт.

Она не уточнила, о каких именно уступках идет речь.

Также представитель Белого дома сообщила, что Трамп ожидает, что президент Украины Зеленский подпишет соглашение "относительно редкоземельных металлов".

"Это нужно для возмещения расходов американцев на финансирование национальной обороны Украины, и это будет выгодно украинскому народу, пережившему ужас войны. Это создаст долгосрочное экономическое партнерство, поскольку Украине нужно будет восстановить свою страну после этого жестокого конфликта", — добавила пресс-секретарь Трампа.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский едет в Трамп подписывать "минеральное соглашение" . После согласования соглашения о добыче полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами президент Владимир Зеленский отправится в Вашингтон, где вместе с американским лидером Дональдом Трампом подпишет соответствующий документ.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на украинских чиновников, чьи имена не разглашаются. По словам источников издания, соглашение было утверждено министрами юстиции, экономики и иностранных дел. Они также отметили, что визит Зеленского в Белый дом, во время которого состоится церемония подписания соглашения с Трампом, может произойти уже в ближайшие недели.