В США сделали новое заявление о войсках КНДР на войне в Украине

Представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что северокорейские военные были отправлены в Курскую область, где они начали воевать против украинских сил. Это впервые, когда США официально подтвердили прямое участие солдат КНДР в войне против Украины.

Спикер Госдепа США Ведант Патель. Фото из открытых источников

Ведант Патель на брифинге ответил на вопросы журналистов, в частности о привлечении военных из Северной Кореи к боям в Курской области, которая частично находится под контролем Украины.

"Сегодня я могу подтвердить, что более 10 тысяч солдат КНДР были отправлены в восточную Россию, и большинство из них переехали в крайнюю западную Курскую область, где они начали участвовать в боевых действиях с российскими силами", — сказал Патель.

Украина несколько раз сообщала, что солдаты КНДР не просто находятся в России, а уже активно вовлечены в боевые действия в Курской области. Такие же заявления обнародовала Южная Корея, однако в США это впервые подтвердили.

По словам пресс-секретаря Госдепартамента США в России, северокорейские военные прошли обучение для использования артиллерии, дронов, а также занятия для операций на линии фронта. Однако Патель указывает, что пока непонятно, как будут взаимодействовать российские и северокорейские солдаты против украинских сил.

"Некоторые из проблем, которые им придется преодолеть, – это оперативная совместимость, языковой барьер, командование, а также контроль и связь", – указывает Патель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, может ли Украина привлечь западных военных, если Россия зовет солдат КНДР на войну против Украины.

Также "Комментарии" писали о потерях Украины и России в военной технике за 100 дней боев в Курской области.