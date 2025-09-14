В США сделали новое заявление об атаке по Польше российскими дронами

Государственный секретарь США Марко Рубио резко отреагировал на инцидент с российскими беспилотниками, нарушившими на этой неделе воздушное пространство Польши. Представитель Трампа назвал событие неприемлемым и представляющим опасность для безопасности Европы.

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото из открытых источников

Марко Рубио перед визитом в Израиль и Великобританию отреагировал на залет российских дронов на территорию Польши.

"Мы считаем это неприемлемым, досадным и опасным развитием событий. Без сомнения, дроны были запущены намеренно. Вопрос состоит в том, были ли они нацелены именно на Польшу", — сказал Рубио.

По его словам, если подтвердится, что атака была направлена именно против Польши, это станет "шагом, что приведет к значительному обострению ситуации". Рубио добавил, что США продолжат консультации с союзниками перед принятием окончательных решений.

Ранее Трамп несколько раз реагировал на атаку российских дронов по Польше. Сначала в своей соцсети Truth Social президент написал, "что там с Россией, которая нарушает воздушное пространство Польши дронами? Вот оно, началось!" Однако впоследствии назвал появление российских дронов в Польше "ошибкой". Трамп заявил, что Владимир Путин не имеет права приближаться к польским границам с дронами или ракетами.

В ночь на 10 сентября Россия совершила массированную атаку по территории Украины с применением ракет и дронов. Часть беспилотников пересекла границу и вторглась в воздушное пространство Польши. Речь шла примерно о 20 российских дронов.

