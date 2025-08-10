В США ответили на заявление Зеленского об обмене территориями Украины и РФ

Посол США в НАТО Мэтью Витакер ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, отказавшемуся от обмена территориями указав, что такой шаг противоречит Конституции Украины. По словам американского дипломата, он понимает позицию Зеленского, однако Трамп хочет окончить войну в Украине.

Мэтью Витакер. Фото из открытых источников

Мэтью Витакер в эфире CNN прокомментировал информацию о встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске, где могут обсуждать обмен территориями между Украиной и Россией.

"Я с пониманием воспринимаю слова Зеленского, что никакие большие территории или участки не будут просто отданы, за которые не боролись или не завоевали на поле боя. Но нам нужно закончить эту войну, мы можем спасти тысячи жизней посредством соглашения. И я думаю, что разговором обеих сторон на встрече, организованной Трампом на Аляске, это волнующее. Президент Трамп единственный, кто может это осуществить, он единственная причина, почему эта встреча состоится, он миротворец, он заключает по одному мирному соглашению в месяц, только на этой неделе произошло примирение Армении и Азербайджана, имевшее конфликт десятилетиями", — сказал посол США в НАТО.

Витакер заявил, что Владимира Зеленского не пригласили на встречу Трампа и Путина 15 августа, однако американский чиновник считает, что президент Украины в конце концов сможет принять участие в саммите на Аляске.

"Я, конечно, думаю, что это возможно. Очевидно, что решение будет принимать президент Трамп. Есть время для принятия этого решения. Ни одно решение еще не принято", — пояснил ситуацию Витакер.

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф после встречи с Путиным сообщил, что в Кремле якобы предложили обмен территориями, заключающийся в выходе украинских сил из Донецкой области. Россия же якобы должна была оставить Украине некоторые другие земли, в частности в Запорожской и Херсонской областях. Однако впоследствии СМИ сообщили, что Виткофф не так понял Путина, и Россия предлагала не обмен территориями, а выход Украины из областей, на которые претендует РФ, в обмен на возможное прекращение огня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЕС собирает срочную встречу из-за возможного соглашения Трампа и Путина по Украине.

Также "Комментарии" писали, что на Западе назвали территории, которые Украина может обменять на переговорах с Россией.