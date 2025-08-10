logo

BTC/USD

118746

ETH/USD

4222.05

USD/UAH

41.39

EUR/UAH

48.19

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В США ответили на заявление Зеленского об обмене территориями Украины и РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

В США ответили на заявление Зеленского об обмене территориями Украины и РФ

В США считают, что Трамп после разговора с Путиным сможет окончить войну в Украине.

10 августа 2025, 17:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Посол США в НАТО Мэтью Витакер ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, отказавшемуся от обмена территориями указав, что такой шаг противоречит Конституции Украины. По словам американского дипломата, он понимает позицию Зеленского, однако Трамп хочет окончить войну в Украине.

В США ответили на заявление Зеленского об обмене территориями Украины и РФ

Мэтью Витакер. Фото из открытых источников

Мэтью Витакер в эфире CNN прокомментировал информацию о встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске, где могут обсуждать обмен территориями между Украиной и Россией.

"Я с пониманием воспринимаю слова Зеленского, что никакие большие территории или участки не будут просто отданы, за которые не боролись или не завоевали на поле боя. Но нам нужно закончить эту войну, мы можем спасти тысячи жизней посредством соглашения. И я думаю, что разговором обеих сторон на встрече, организованной Трампом на Аляске, это волнующее. Президент Трамп единственный, кто может это осуществить, он единственная причина, почему эта встреча состоится, он миротворец, он заключает по одному мирному соглашению в месяц, только на этой неделе произошло примирение Армении и Азербайджана, имевшее конфликт десятилетиями", — сказал посол США в НАТО.

Витакер заявил, что Владимира Зеленского не пригласили на встречу Трампа и Путина 15 августа, однако американский чиновник считает, что президент Украины в конце концов сможет принять участие в саммите на Аляске.

"Я, конечно, думаю, что это возможно. Очевидно, что решение будет принимать президент Трамп. Есть время для принятия этого решения. Ни одно решение еще не принято", — пояснил ситуацию Витакер.

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф после встречи с Путиным сообщил, что в Кремле якобы предложили обмен территориями, заключающийся в выходе украинских сил из Донецкой области. Россия же якобы должна была оставить Украине некоторые другие земли, в частности в Запорожской и Херсонской областях. Однако впоследствии СМИ сообщили, что Виткофф не так понял Путина, и Россия предлагала не обмен территориями, а выход Украины из областей, на которые претендует РФ, в обмен на возможное прекращение огня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЕС собирает срочную встречу из-за возможного соглашения Трампа и Путина по Украине.

Также "Комментарии" писали, что на Западе назвали территории, которые Украина может обменять на переговорах с Россией.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/
Теги:

Новости

Все новости