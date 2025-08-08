В США сделали новое жесткое заявление о мире в Украине: чего теперь требуют

США отмечают необходимость активных действий как со стороны Украины, так и со стороны России для полного прекращения войны. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Теми Брюс в своем сообщении в сети Х (бывший Twitter).

Фото: из открытых источников

По ее словам, президент Дональд Трамп и дальше сосредоточен на поиске путей к мирному урегулированию конфликта. Одним из инструментов, рассматриваемых в Вашингтоне, является экономическое давление.

"Применение экономической силы США в интересах продвижения переговорного процесса — лишь один из возможных подходов. В то же время обе стороны должны проявить инициативу, чтобы остановить полностью боевые действия", — отметила Брюс.

В свою очередь, заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пиггот подчеркнул, что ключом к завершению войны является участие в диалоге обеих сторон. Он добавил: это не столько вопрос доверия к Владимиру Путину, сколько вопрос конкретных действий.

Бывший посол Великобритании в Украине Саймон Смит отметил, что успех любых переговоров будет зависеть от реального стремления лидеров как Дональда Трампа, так и Путина завершить войну.

"Путин убежден, что время работает на него. Его стратегия – продолжать ждать, пока международная поддержка Украины начнет ослабевать", – заявил дипломат.

Как уже писали "Комментарии", военный эксперт Олег Жданов считает, что трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России в ближайшее время ждать не стоит. По его мнению, ни одна из сторон не настроена на реальный диалог. Эксперт отмечает: даже сам Трамп, отвечая журналистам на вопрос, не использует ли его Путин в собственных интересах, сказал, что сможет дать ответ только через несколько недель.