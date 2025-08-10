"Я хочу быть с вами честным": в США сделали откровенное заявление об обмене территориями Украины и РФ

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что, в конце концов, Украина и Россия должны будут обменяться территориями, чтобы закончить войну. По его словам, одним из первых шагов по урегулированию может стать встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске, где будет обсуждено прекращение огня.

Линдси Грэм. Фото из открытых источников

Линдси Грэм в интервью программе Meet the Press на канале NBC News заверил, что между Украиной и Россией будет обмен территориями, как часть плана окончания войны.

"Я хочу быть с вами честным, Украина не собирается вытеснить всех россиян, а Россия не собирается в Киев, поэтому в конце концов произойдет определенный обмен землями", – сказал Грэм.

Американский сенатор подчеркнул, что такой обмен территориями может произойти лишь "после того, как вы получите гарантии безопасности для Украины, чтобы предотвратить повторение подобного поступка России".

"Вам нужно сказать Путину, что произойдет, если он сделает это в третий раз", – сказал Грэм, имея в виду аннексию Крыма Россией в 2014 году, а также вторжение России в 2022 году.

На вопрос, верным ли было решение, что Трамп решил встретиться 15 августа с Путиным, Грэм указал, что "невозможно закончить войну без переговоров". Также Грэм надеется, что к встрече лидеров США и РФ присоединится Владимир Зеленский.

Сам Зеленский ранее отреагировал на заявления Трампа, который сказал, что "состоится определенный обмен территориями во благо обеих сторон". По словам президента, Украина "не отдаст свою землю оккупантам".

