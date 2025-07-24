В США сделали предупреждение Украине: какая угроза нависла над страной

В США выразили глубокую обеспокоенность по поводу принятия Верховной Радой Украины законопроекта №12414, изменяющего принципы функционирования Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Соответствующее совместное заявление обнародовали американские сенаторы Джин Шахин и Линдси Грэм.

Линдси Грэм. Фото из открытых источников

По мнению сенаторов, подписанный президентом Владимиром Зеленским закон, предусматривающий подчинение НАБУ и САП Генеральной прокуратуре, подрывает достижения Украины по борьбе с коррупцией, сделанные после Революции Достоинства. Они подчеркивают, что подобные изменения не отвечают ожиданиям украинского общества и международным партнерам.

"Украина сделала огромный шаг в своей антикоррупционной программе… Мы опасаемся, что недавнее принятие Верховной Радой закона, подписанного президентом Зеленским, подрывает значительную часть этого прогресса и противоречит огромному боевому духу Украины, а также ожиданиям граждан Украины и международного сообщества", — говорится в заявлении.

Политики также отметили, что одним из основных аргументов критиков на Западе против дальнейшей поддержки Украины стал высокий уровень коррупции. Они рекомендовали Киев отказаться от действий, которые могут дать основания для таких утверждений.

"Мы признаем, что Украина продолжает добиваться прогресса в этом направлении, и призываем правительство воздержаться от любых действий, подрывающих этот прогресс", — заявили сенаторы.

Напомним, что законопроект №12414 Верховная Рада приняла 22 июля. Несмотря на протесты в Киеве, Львове, Одессе и других городах президент Зеленский в тот же день его подписал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский "плюнул в лицо гражданскому обществу" через законопроект №12414.

Также "Комментарии" писали, что в Европе сделали тревожное предупреждение Украине.