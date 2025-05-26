В США сделали ужасно мрачный прогноз относительно конца Трампа

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Slava Kot
Американский комик и ведущий The Daily Show Джон Стюарт выступил с резкой критикой президента США Дональда Трампа. Он предусматривает, что Трамп "сожжет страну дотла" и сделает это ради "денег для защиты".
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
В эфире недавнего эпизода шоу The Daily Show Стюарт сравнил Дональда Трампа с мафиозным боссом и раскритиковал крупные СМИ и миллиардеров за то, что они платят Трампу своеобразную "дань" в обмен на покой.
В качестве примера Стюарт привел многомиллионные штрафы, которые телеканалы ABC и CBS должны выплатить Трампу. В то время как владелец Amazon Джефф Безос потратил 40 млн долларов на документальный фильм о Мелании Трамп, а Марк Цукерберг финансировал инаугурации Трампа.
По его словам, это своеобразная "плата за защиту", чтобы получить страховку и одобрение от Трампа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США намекнули на коррупцию в отношении сына Трампа и приближенных к президенту.
Также "Комментарии" писали, что администрация Трампа угрожает Гарварду. Элитный университет может потерять миллиард долларов.
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