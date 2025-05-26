В США сделали ужасно мрачный прогноз относительно конца Трампа

Американский комик и ведущий The Daily Show Джон Стюарт выступил с резкой критикой президента США Дональда Трампа. Он предусматривает, что Трамп "сожжет страну дотла" и сделает это ради "денег для защиты".

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В эфире недавнего эпизода шоу The Daily Show Стюарт сравнил Дональда Трампа с мафиозным боссом и раскритиковал крупные СМИ и миллиардеров за то, что они платят Трампу своеобразную "дань" в обмен на покой.

В качестве примера Стюарт привел многомиллионные штрафы, которые телеканалы ABC и CBS должны выплатить Трампу. В то время как владелец Amazon Джефф Безос потратил 40 млн долларов на документальный фильм о Мелании Трамп, а Марк Цукерберг финансировал инаугурации Трампа.

"Сейчас вы видите: "Все должны платить дань королю". А цена мира другая… В конце концов, Трамп сожжет нашу проклятую страну ради денег на страховку? Куда мы направляемся?", — прогнозирует Стюарт будущее США.

По его словам, это своеобразная "плата за защиту", чтобы получить страховку и одобрение от Трампа.

"Представьте, что вы платите 50 миллионов долларов за ничто, только чтобы кто-то одобрил решение. Он нападет на Гарвард (частный университет) и Comcast (крупнейшим оператором кабельного телевидения США), или что там еще он делает, потому что политика умиротворения всегда ведет к еще большим завоеваниям", — подытожил американский ведущий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США намекнули на коррупцию в отношении сына Трампа и приближенных к президенту.

Также "Комментарии" писали, что администрация Трампа угрожает Гарварду. Элитный университет может потерять миллиард долларов.







