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В США сделали ужасно мрачный прогноз относительно конца Трампа

Джон Стюарт прогнозирует, что Дональд Трамп приведет США к краху.

сегодня, 12:27 comments1012
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Slava Kot

Американский комик и ведущий The Daily Show Джон Стюарт выступил с резкой критикой президента США Дональда Трампа. Он предусматривает, что Трамп "сожжет страну дотла" и сделает это ради "денег для защиты".

В США сделали ужасно мрачный прогноз относительно конца Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В эфире недавнего эпизода шоу The Daily Show Стюарт сравнил Дональда Трампа с мафиозным боссом и раскритиковал крупные СМИ и миллиардеров за то, что они платят Трампу своеобразную "дань" в обмен на покой.

В качестве примера Стюарт привел многомиллионные штрафы, которые телеканалы ABC и CBS должны выплатить Трампу. В то время как владелец Amazon Джефф Безос потратил 40 млн долларов на документальный фильм о Мелании Трамп, а Марк Цукерберг финансировал инаугурации Трампа.

"Сейчас вы видите: "Все должны платить дань королю". А цена мира другая… В конце концов, Трамп сожжет нашу проклятую страну ради денег на страховку? Куда мы направляемся?", — прогнозирует Стюарт будущее США.

По его словам, это своеобразная "плата за защиту", чтобы получить страховку и одобрение от Трампа.

"Представьте, что вы платите 50 миллионов долларов за ничто, только чтобы кто-то одобрил решение. Он нападет на Гарвард (частный университет) и Comcast (крупнейшим оператором кабельного телевидения США), или что там еще он делает, потому что политика умиротворения всегда ведет к еще большим завоеваниям", — подытожил американский ведущий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США намекнули на коррупцию в отношении сына Трампа и приближенных к президенту.

Также "Комментарии" писали, что администрация Трампа угрожает Гарварду. Элитный университет может потерять миллиард долларов.





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Источник: https://www.dailymail.co.uk/media/article-14745119/Jon-Stewart-horrifying-dark-prediction-end-Donald-Trump.html
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