В США сделали заявление, как закончится война в Украине и какие будут границы

Американская переговорная группа во время встречи в Саудовской Аравии передала российской стороне несколько ключевых принципов прекращения войны в Украине, но воздержалась от комментариев о предстоящих границах страны. Об этом сообщает Госдепартамент США со ссылкой на интервью CNN .

Майк Волц (фото из открытых источников)

Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Волц подчеркнул, что главная цель – достижение устойчивого мира, а не временного прекращения боевых действий.

"Мы знаем, что практическая реальность такова, что будут дискуссии о территории и о гарантиях безопасности. Это лишь фундаментальные основы, которые будут лежать в основе любой дискуссии", – отметил он.

Волц подчеркнул, что США стремятся к скорейшему завершению войны, поскольку затяжной конфликт приводит к неприемлемым потерям и разрушениям, что противоречит интересам не только Украины, но и США, Европы и мира в целом. По его словам, Трамп настроен действовать быстро.

"Мы только что провели телефонный разговор на уровне глав государств, первый за многие годы. И вот мы здесь, менее чем через неделю, на самом высоком уровне правительств США и России. И мы надеемся продолжать двигаться в таком же темпе, чтобы не только прекратить войну, но и разблокировать то, что может быть очень продуктивным и стабилизирующим отношениями в будущем".

В то же время советник ушел от прямого ответа на вопрос, согласятся ли США на сохранение Россией аннексированных после 2022 года территорий. Он подчеркнул, что эти вопросы нуждаются в дальнейшем обсуждении.

В то же время Волц подчеркнул, что важно само начало этого процесса. По его словам, президент не считает приемлемым нескончаемую войну в Европе, которая превратилась в настоящую мясорубку для людей с обеих сторон.

По его словам, Дональд Трамп через несколько месяцев сумел изменить глобальный дискурс по вопросу "завершится ли война?" на "как именно это произойдет?". Волц убежден, что именно Трамп способен довести этот процесс до конца.

"И в Овальном кабинете меньше недели назад и президент Путин, и президент Зеленский сказали ему, что только вы, президент Трамп, можете довести эту войну до конца", – подчеркнул Волц.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда могут встретиться Зеленский, Трамп и Путин. Бывший посол США в Украине и директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Гербст считает, что в случае достижения договоренности о начале переговоров по войне в Украине встреча президентов США, Украины и РФ должна состояться "в течение недель". Об этом он заявил в интервью Укринформу.

Гербст подчеркнул, что пока неясно, действительно ли такие переговоры состоятся, но если договоренности будут достигнуты, то события должны разворачиваться быстро.



В то же время он напомнил о заявлении спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога, который во время Мюнхенской конференции безопасности говорил об "один процессе, но, возможно, два канала".