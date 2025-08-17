В США сделали заявление о территориальных прихотях Путина: будет ли давление на Украину

Рубрики
Соединенные Штаты не собираются вынуждать Украину идти на территориальные уступки в обмен на мир с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя вопрос о возможности принуждения Киева к компромиссу ради окончания войны в Украине.
Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото из открытых источников
Марко Рубио в интервью NBC News заявил, что США остаются приверженными принципу уважения суверенитета и территориальной целостности Украины. Госсекретарь США отверг предположение, что в Вашингтоне рассматривают вариант давления на Киев ради мира с РФ.
Госсекретарь подтвердил, что Кремль продолжает настаивать на выводе украинских войск с оккупированных территорий, в частности, Донецкой области.
Также Рубио прокомментировал заявление Стива Виткоффа, который настоял на том, что США отказываются от временного перемирия или прекращения огня. По словам спецпредставителя Трампа, вместо этого хотят достичь полноценного мирного соглашения, которое закончит войну в Украине.
