В США сделали заявление о территориальных прихотях Путина: будет ли давление на Украину

Соединенные Штаты не собираются вынуждать Украину идти на территориальные уступки в обмен на мир с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя вопрос о возможности принуждения Киева к компромиссу ради окончания войны в Украине.

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото из открытых источников

Марко Рубио в интервью NBC News заявил, что США остаются приверженными принципу уважения суверенитета и территориальной целостности Украины. Госсекретарь США отверг предположение, что в Вашингтоне рассматривают вариант давления на Киев ради мира с РФ.

"Никто не давит на Украину, чтобы она отказалась от оккупированных территорий. Поэтому я не думаю, что мирное соглашение будет выглядеть так. Но Путин точно выдвигает требования, он просит о том, что украинцы и другие не готовы поддерживать. И мы не собираемся заставлять их это делать", – сказал Рубио.

Госсекретарь подтвердил, что Кремль продолжает настаивать на выводе украинских войск с оккупированных территорий, в частности, Донецкой области.

Также Рубио прокомментировал заявление Стива Виткоффа, который настоял на том, что США отказываются от временного перемирия или прекращения огня. По словам спецпредставителя Трампа, вместо этого хотят достичь полноценного мирного соглашения, которое закончит войну в Украине.

"Нет, оно не снято. Думаю, президент сказал: лучший способ закончить эту войну – это полноценное мирное соглашение… нужно ли перемирие на пути к этому, – мы выступали за это. К сожалению, сейчас россияне с этим не согласились. Но идеальная цель здесь, то, к чему мы стремимся, – это не перемирие. То, чего мы в конечном итоге добиваемся, – это конец этой войны", – сказал Рубио.

