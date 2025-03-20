В США сегодня торжественно закроют ведущее министерство: детали

Президент США Дональд Трамп 20 марта подпишет указ о ликвидации министерства образования. Об этом накануне сообщил Белый дом.

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Согласно указу, министр образования Линда Макмехон должна "принять все необходимые меры" для закрытия департамента и передачи образовательных полномочий штатам.

При этом, как отметил высокопоставленный чиновник администрации Белого дома, указ не повлияет на федеральное финансирование студентов с ограниченными возможностями, поддержку школ в малообеспеченных районах и выплаты по федеральным студенческим кредитам.

На минувшей неделе Министерство образования объявило о сокращении почти половины своих сотрудников. Трамп заявил, что передача управления образованием на уровень штатов будет способствовать повышению позиций США в мировых рейтингах образовательных систем.

"Мы хотим, чтобы образованием руководили штаты, а не бюрократы в Вашингтоне", — заявил Дональд Трамп.

При этом известно, что на официальное закрытие ведомства приглашены губернаторы-республиканцы, государственные чиновники по вопросам образования и школьники.

Напомним, во время предвыборной кампании Трамп уже обещал ликвидировать Министерство образования США.

Портал "Комментарии" рассказывал , что политика Трампа привела к принятию странных кадровых и управленческих решений. В частности, на должность министра охраны США был назначен Роберт Кеннеди-младший, критиковавшийся за ложные медицинские заявления, в частности о том, что вакцины связаны с аутизмом. Политик выступал против государственных и федеральных ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. Его обвиняли в распространении дезинформации о вирусе. В должности министра он заявил, что лучше всего от кори защищает грудное молоко невакцинированных женщин.



