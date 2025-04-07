Разногласия между двумя основными политическими партиями США по внешней политике стали значительно глубже. Избиратели-республиканцы все чаще выступают против оказания помощи Украине, свободной торговле и международным обязательствам, что подтверждается новым опросом The Wall Street Journal.

Среди респондентов, участвовавших в исследовании, 49% выразили поддержку продлению помощи Украине, а 44% против.

В частности, 83% демократов поддерживают финансовую помощь Украине для борьбы с Россией, в то время как 79% республиканцев выступают против этой инициативы.

В опросах, проведенных в течение 2023 и 2024 годов, демократы чаще выражали убеждение, что США должны делать больше для поддержки Украины, в то время как республиканцы считали, что страна слишком много делает.

Результаты опроса отражают позицию лидеров партий. Бывший президент Джо Байден и демократы решительно поддерживают оборону Украины, заявляя, что США будут помогать столько, сколько это потребуется. После прихода Дональда Трампа к власти он, вице-президент Джей Ди Венс и их союзники уменьшили свою поддержку Украины и сосредоточились на попытке стать посредниками в прекращении войны с Россией, вместо оказания дальнейшей помощи в обороне.

"Комментарии" уже писали, что Венгрия отклонила проект документа ЕС по гарантиям безопасности и военной помощи Украине. Словакия отказалась от финансовой и военной поддержки Киева. Венгрия отклонила проект документа ЕС по гарантиям безопасности и военной помощи Украине на встрече послов.