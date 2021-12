В США сгорели сотни домов: какая причина

В Колорадо горят леса, огонь распространился на населенные пункты, фото из Twitter

В штате Колорадо в США сгорели 580 построек и домов из-за масштабных пожаров. 30 декабря в округе Боулдер разгорелись лесные пожары. Ветра со скоростью 80-100 миль в час разнесли огонь в радиусе нескольких километров от насаждений. Кроме того, в регионе была засушливая погода, что также способствовало быстрому распространению огня. Об этом пишет CNN.

Пожар перекинулся на дома местных жителей в двух городах. Десятки тысяч жителей эвакуировались из-за пожарной опасности. В городе Супириор сгорело 580 домов, торговый центр. Дальше огонь распространился на другой город — Луисвилль.

Луисвилль и Супериор расположены на расстоянии примерно 4 мили друг от друга, недалеко от Боулдера. По данным бюро переписи населения США, в Луисвилле проживает около 21 000 жителей, а в Супериоре — 13 000.

По предварительным данным, сгорело 1600 акров леса. Другой пожар удалось быстро локализовать. В результате стихии травмировались шесть человек. В Луисвилле 30 декабря горели два дома также пожарные боролись с огнем в населенном пункте Верхнее.

Сильный дым усложнил видимость в городах. Пока нет сообщений о жертвах среди гражданского населения или пропавших без вести людей. Губернатор Джаред Полис объявил в этом районе чрезвычайное положение.

Управлении по чрезвычайным ситуациям региона предупреждают местных жителей о распространении пожара и просят эвакуироваться, если они видят, что пожар приближается к их населенному пункту.

This video was taken by BPD Patrol Officers in Superior...E of US-36...this afternoon. Our thoughts are with our neighbors tonight who lost their homes and businesses. We continue to assist our law enforcement and fire partners as necessary. #MarshallFire #MiddleForkFire pic.twitter.com/ceydZAAfEM