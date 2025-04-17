В США сказали, когда отношения между Трампом и Зеленским изменятся к лучшему

Отношения между нынешней администрацией США и Украиной имеют все шансы на улучшение. Ключ к этому решению – совершенно очевидный, заявил общественный деятель и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус.

Зеленский и Трамп

При этом политик убежден, что Дональд Трамп рано или поздно предоставит Украине дополнительные системы Patriot, и это только вопрос времени.

По мнению Пинкуса, Patriot является исключительно оборонительным оружием, а Европа уже заявила о готовности профинансировать их закупку для Украины. Поэтому в условиях растущего давления со стороны как Европейского Союза, так и Конгресса США у Трампа практически не останется иного выбора, кроме как согласиться на этот шаг.

Более того, по его мнению, ситуация может кардинально поменяться после одного важного события. По словам Пинкуса, речь идет о соглашении по полезным ископаемым, которое способно ускорить решение Трампа предоставить системы ПВО.

"Это соглашение с полезными ископаемыми ускорит желание Трампа обеспечить безопасность компаниям, которые пойдут в Украину с инвестициями. Он будет обязан обеспечить им безопасность. Настоящий договор не только об инвестициях в Украину. Но и об обеспечении безопасности", — подытожил Пинкус.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина остро нуждается в современных системах противовоздушной обороны, в частности ЗРК Patriot, и боеприпасах к ним. Президент Владимир Зеленский предложил приобрести сотни таких ракет и другое оружие с помощью помощи Евросоюза и замороженных российских активов. Впрочем, по информации западных СМИ, Трамп отказывается даже продавать Украине ЗРК, чтобы не усугубить отношения с РФ.



