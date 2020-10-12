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В США скончалась известная актриса, сыгравшая девушку Бонда

Поклонники “бондианы” запомнили Маргарет привлекательной блондинкой из третьего фильма про известного шпиона

сегодня, 09:14
Автор:

Елена Волкова

В США скончалась актриса Маргарет Нолан — та самая “золотая девушка Бонда”, которая стала иконическим образом для последующих киношных подруг суперагента. О смерти 76-летней легенды сообщил ее сын, пишет The Mirror.

В США скончалась известная актриса, сыгравшая девушку Бонда

Именно Нолан появилась на афише в виде золотой статуэтки для фильма "Голдфингер". Поклонники “бондианы” запомнили ее привлекательной блондинкой из третьего фильма про известного шпиона, роль в котором стала для нее одной из самых крупных.


Напомним, недавно стало известно о том, что премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда под названием "Не время умирать" снова перенесли. Исполнитель главной роли 52-летний Дэниел Крейг прокомментировал такое решение кинокомпаний, и дал забавный совет актеру, который после него заступит на пост и станет новым Бондом. Дэниел Крейг обратился к актеру, который займет его место в "бондиане" и попросил его не облажаться, потому что это прекрасный и замечательный проект.


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