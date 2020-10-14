В США снова бушует ураган - идет эвакуация жителей, есть погибшие

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Дмитрий Симоненко
Сильнейший ураган по имени Дельта, который натворил бед в
Мексике, достиг побережья американского штата Луизиана. Об этом сообщает канал cbsnews.
Фото: соцсети
Стихия прошлась по штату, разрушая дома, уничтожая линии электропередач
и вырывая с корнями деревья, огромные волны затопили побережье и находящиеся вблизи
воды постройки и строения.
Известно, что максимальная скорость урагана достигала
почти 140 км/ч.
В зоне бедствия на данный момент находится почти 11
миллионов человек, власти сообщают о трех погибших. Эвакуированы почти 10 тысяч
человек, пострадавших в результате разбушевавшейся стихии.
Сообщается также о том, что более 330 тысяч домов и предприятий остались без электроснабжения, а ведь многие из них починили линии электропередач совсем недавно — коммуникации оборвал ураган "Лаура", бушевавший в штате полтора месяца назад.
На данный момент теряющая силу Дельта продолжает двигаться дальше вглубь страны через штаты штатах Техас и Миссисипи.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что по данным ООН, с 2000 года до начала 2020 в мире произошло 7348 крупных природных бедствий.
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