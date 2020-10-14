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Главная Новости Мир США В США снова бушует ураган - идет эвакуация жителей, есть погибшие
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В США снова бушует ураган - идет эвакуация жителей, есть погибшие

Люди не успели оправиться от предыдущей катаклизмы - урагана "Лаура", который прошелся по штату полтора месяца назад

сегодня, 02:10
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сильнейший ураган по имени Дельта, который натворил бед в Мексике, достиг побережья американского штата Луизиана. Об этом сообщает канал cbsnews.

В США снова бушует ураган - идет эвакуация жителей, есть погибшие

Фото: соцсети

Стихия прошлась по штату,  разрушая дома, уничтожая линии электропередач и вырывая с корнями деревья, огромные волны затопили побережье и находящиеся вблизи воды постройки и строения.

Известно, что максимальная скорость урагана достигала почти 140 км/ч.

В зоне бедствия на данный момент находится почти 11 миллионов человек, власти сообщают о трех погибших. Эвакуированы почти 10 тысяч человек, пострадавших в результате разбушевавшейся стихии.

Сообщается также о том, что более 330 тысяч домов и предприятий остались без электроснабжения, а ведь многие из них починили линии электропередач совсем недавно — коммуникации оборвал ураган "Лаура", бушевавший в штате полтора месяца назад.




На данный момент теряющая силу Дельта продолжает двигаться дальше вглубь страны через штаты штатах Техас и Миссисипи. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что по данным ООН, с 2000 года до начала 2020 в мире произошло 7348 крупных природных бедствий.





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