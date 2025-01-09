В США собрались пять президентов страны: что известно

Пятеро ныне живущих президентов США приняли участие в похоронах Джимми Картера. Как сообщает Sky News, церемония прошла 9 января и собрала ведущих политических деятелей страны.

Похороны Джимми Картера (фото из открытых источников)

Среди собравшихся были действующий президент США Джо Байден, а также бывшие президенты Дональд Трамп, Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон. Участие в мероприятии стало символом единства среди американских лидеров.

Вице-президент Камала Гаррис, проигравшая выборы 2024 года Дональду Трампу, также присутствовала вместе со своим мужем. Это появление стало первой публичной встречей между кандидатом от демократов и вновь избранным президентом после выборов в США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 39-й президент США и лауреат Нобелевской премии мира Джимми Картер скончался в воскресенье в возрасте 100 лет.

В материале говорится, что Джимми Картер скончался в воскресенье в своем доме в городе Плейнс, штат Джорджия, сообщил его сын Джеймс Э. Картер III известен как чип. Бывшему главе Белого дома было 100 лет, и он был самым старым из президентов США всех времен. Его сын подтвердил смерть, но не назвал ее непосредственную причину. В заявлении, сделанном в феврале 2023 года, Центр Картера сообщил, что бывший президент после ряда госпитализаций прекратит дальнейшее лечение и проведет остальное время дома под наблюдением хосписа. В последние годы он лечился от агрессивной формы рака кожи меланомы, опухоли которой распространились на печень и мозг. Супруга Картера, Розалин, скончалась 19 ноября 2023 года в возрасте 96 лет. Супруги Картеры, которые были близкими партнерами в общественной жизни, прожили в браке более 77 лет, что является самым длинным президентским браком в истории США.