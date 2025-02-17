В США соцпомощь получают вампиры: громкое заявление Илона Маска

Рубрики
МЕНЮ
Амбарцумян Анна
Илон Маск снова привлек внимание к себе, на этот раз заявив о величайшем мошенничестве в истории США. По его словам, количество живых американцев, получающих социальную помощь, превышает количество населения страны. Но самое интересное — среди получателей помощи есть люди, по данным базы социального страхования, возраст которых превышает предел человеческой жизни.
Илон Маск. Фото из открытых источников
Маск поделился шокирующими цифрами: 394 миллиона американцев получают социальную помощь, хотя общая численность населения США составляет всего 334 миллиона. Особое внимание привлекли индивиды, возраст которых якобы составляет более 120 лет, а один из "долгожителей" вообще входит в возрастную категорию 360-369 лет.
Маск не заставил себя ждать с шутками, заявив, что эти люди, вероятно, являются вампирами, которые, оказывается, активно пользуются социальными выплатами.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что миллиардер и предприниматель Илон Маск, теперь работающий на президента США Дональда Трампа в статусе госслужащего с особым статусом, решил сделать романтичным и праздничным для всего мира вечер пятницы. Он публично признался в любви к Трампу – как мужчина к мужчине. Это признание породило уже десятки мемов и стало самым популярным постом дня в соцсети Маска Х. Дональд Трамп отреагировал на признание в любви от Илона Маска.
Новости