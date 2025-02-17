В США соцпомощь получают вампиры: громкое заявление Илона Маска

Илон Маск снова привлек внимание к себе, на этот раз заявив о величайшем мошенничестве в истории США. По его словам, количество живых американцев, получающих социальную помощь, превышает количество населения страны. Но самое интересное — среди получателей помощи есть люди, по данным базы социального страхования, возраст которых превышает предел человеческой жизни.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Маск поделился шокирующими цифрами: 394 миллиона американцев получают социальную помощь, хотя общая численность населения США составляет всего 334 миллиона. Особое внимание привлекли индивиды, возраст которых якобы составляет более 120 лет, а один из "долгожителей" вообще входит в возрастную категорию 360-369 лет.

Маск не заставил себя ждать с шутками, заявив, что эти люди, вероятно, являются вампирами, которые, оказывается, активно пользуются социальными выплатами.

Согласно базе данных социального страхования, это количество людей в каждой возрастной группе с полем смерти, установленным на FALSE! Возможно, "Сумерки" реальны, и есть много вампиров, собирающих социальное обеспечение, – говорится в сообщении Илона Маска в Х.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что миллиардер и предприниматель Илон Маск, теперь работающий на президента США Дональда Трампа в статусе госслужащего с особым статусом, решил сделать романтичным и праздничным для всего мира вечер пятницы. Он публично признался в любви к Трампу – как мужчина к мужчине. Это признание породило уже десятки мемов и стало самым популярным постом дня в соцсети Маска Х. Дональд Трамп отреагировал на признание в любви от Илона Маска.