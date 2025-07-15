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В США сообщили, что произойдет на 51-й день дедлайна Трампа

В США порекомендовали Москве и ее союзникам не затягивать с прекращением огня

15 июля 2025, 23:14
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Недилько Ксения

На своей странице в соцсети Х республиканец Линдси Грэм предупредил о тяжелых последствиях, которые ожидают Россию и ее союзников, если Путин не согласится на прекращение огня в течение 50 дней.

В США сообщили, что произойдет на 51-й день дедлайна Трампа

В США сообщили, что произойдет на 51-й день дедлайна Трампа

"Если Путин и другие задаются вопросом, который произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им обратиться к аятолле. Будь я страной, которая покупает дешевую российскую нефть, поддерживая военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово", — заявил сенатор .

В США сообщили, что произойдет на 51-й день дедлайна Трампа - фото 2

Напомним , портал "Комментарии" писал , что вчера Президент США Дональд Трамп дал российскому диктатору 50 дней "дедлайна", чтобы заключить соглашение о прекращении огня. В противном случае Трамп пообещал наложить вторичные санкции на Россию в размере 100% пошлин на страну-агрессора и ее торговых партнеров.

В Украине уже называют этот термин "карт бланшем" для Путина, который сможет спокойно совершать свое летнее наступление, захватывая новые территории Украины вплоть до сентября.

"50 дней – это уже сентябрь. Который прекрасно укладывается в план летней наступательной кампании путина. Ну, просто чтобы в очередной раз не очаровывались снова", – отмечает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Нардепка Марьяна Безуглая вообще назвала города, которые будут под угрозой штурмов и оккупации россиян за это время. "Без оптимизма, что означает эта "игра": Трамп дал пути еще 50 дней для захвата Украины. Ну а дальше, увидим. Так что карт-бланш, так сказать. На Днепр или Краматорск — все такое аппетитное", – отмечает нардепка.



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