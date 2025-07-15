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Недилько Ксения
На своей странице в соцсети Х республиканец Линдси Грэм предупредил о тяжелых последствиях, которые ожидают Россию и ее союзников, если Путин не согласится на прекращение огня в течение 50 дней.
В США сообщили, что произойдет на 51-й день дедлайна Трампа
Напомним , портал "Комментарии" писал , что вчера Президент США Дональд Трамп дал российскому диктатору 50 дней "дедлайна", чтобы заключить соглашение о прекращении огня. В противном случае Трамп пообещал наложить вторичные санкции на Россию в размере 100% пошлин на страну-агрессора и ее торговых партнеров.
В Украине уже называют этот термин "карт бланшем" для Путина, который сможет спокойно совершать свое летнее наступление, захватывая новые территории Украины вплоть до сентября.
"50 дней – это уже сентябрь. Который прекрасно укладывается в план летней наступательной кампании путина. Ну, просто чтобы в очередной раз не очаровывались снова", – отмечает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Нардепка Марьяна Безуглая вообще назвала города, которые будут под угрозой штурмов и оккупации россиян за это время. "Без оптимизма, что означает эта "игра": Трамп дал пути еще 50 дней для захвата Украины. Ну а дальше, увидим. Так что карт-бланш, так сказать. На Днепр или Краматорск — все такое аппетитное", – отмечает нардепка.