На своей странице в соцсети Х республиканец Линдси Грэм предупредил о тяжелых последствиях, которые ожидают Россию и ее союзников, если Путин не согласится на прекращение огня в течение 50 дней.

В США сообщили, что произойдет на 51-й день дедлайна Трампа

" Если Путин и другие задаются вопросом, который произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им обратиться к аятолле . Будь я страной, которая покупает дешевую российскую нефть, поддерживая военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово ", — заявил сенатор .

Напомним , портал "Комментарии" писал , что вчера Президент США Дональд Трамп дал российскому диктатору 50 дней "дедлайна", чтобы заключить соглашение о прекращении огня. В противном случае Трамп пообещал наложить вторичные санкции на Россию в размере 100% пошлин на страну-агрессора и ее торговых партнеров.

В Украине уже называют этот термин "карт бланшем" для Путина, который сможет спокойно совершать свое летнее наступление, захватывая новые территории Украины вплоть до сентября.

"50 дней – это уже сентябрь. Который прекрасно укладывается в план летней наступательной кампании путина. Ну, просто чтобы в очередной раз не очаровывались снова", – отмечает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Нардепка Марьяна Безуглая вообще назвала города, которые будут под угрозой штурмов и оккупации россиян за это время. "Без оптимизма, что означает эта "игра": Трамп дал пути еще 50 дней для захвата Украины. Ну а дальше, увидим. Так что карт-бланш, так сказать. На Днепр или Краматорск — все такое аппетитное", – отмечает нардепка.