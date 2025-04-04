В США сообщили, что Трамп может остановить войну, сделав всего два шага

Американский президент Дональд Трамп намерен обеспечить положительные перемены в войне России против Украины до 20 апреля. Однако, как отметил член Республиканской партии США и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, это станет возможным только при выполнении двух ключевых, впрочем, относительно простых условий.

Дональд Трамп

По его словам, речь идет прежде всего об усилении экономического давления на Кремль и активизацию военной поддержки Украины. При этом Пинкус подчеркнул, что Трамп планирует приобрести два порта в Китае, принадлежащих гонконгской корпорации. Стоимость сделки оценивается в пределах 19–23 миллиардов долларов. Однако такой шаг вызвал недовольство главы КНР Си Цзиньпина, поскольку компания не согласовала продажу с ним. Китайский лидер рассматривал эти порты как потенциальный козырь для переговоров с США.

Еще одним важным шагом является достигнутая договоренность между госсекретарем США Марком Рубио и президентом Панамы Хосе Мулино по поводу вероятного запрета для российских танкеров пользоваться Панамским каналом. Это решение может быть принято во избежание дальнейшей эскалации. Ежегодно через Панамский канал проходят более 14 тысяч судов со всего мира.

"Без применения экономического давления никаких результатов не будет. Надо закрыть проход российским танкерам через китайские порты и Панамский канал покупателям их энергоресурсов, – подчеркнул Пинкус.

По его словам, вторым критическим направлением остается военная помощь в Украине. Пинкус отметил, что объемы поставки оружия остаются на уровне времен президентства Джо Байдена – без прогресса. Между тем, кремлевский диктатор Владимир Путин не только усиливает свои войска, но и активно закупает боеприпасы, ракеты и дроны в Иране и Северной Корее, а также получает поддержку со стороны Китая.

Пинкус подчеркнул, что даже американские конгрессмены призывают Трампа не допустить стратегическую ошибку в вопросе Украины. Ведь поражение Киева будет иметь очень опасные последствия и для Соединенных Штатов. Более 61% американцев поддерживают предоставление Украине военной помощи, и общественное мнение может существенно повлиять на результаты промежуточных выборов в 2026 году.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп собирается снова позвонить Путину.



