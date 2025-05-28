В США сообщили, кто мог контролировать «автоподпись» Байдена

Один из главных советников Дональда Трампа, Дэвид Сакс, заявил, что сенатор Элизабет Уоррен якобы контролировала использование автоподписи во время президентства Байдена.

Джо Байден

Известно, что аутопен – это устройство, которое автоматически воспроизводит подпись человека. Сакс, который является координатором Белого дома по искусственному интеллекту, также обвинил 75-летнюю Уоррен в "патологической ненависти к криптосообществу" и в попытках вытеснить эту сферу за пределы США.

Комментарии прозвучали при обсуждении ситуации с криптовалютами в стране. Никаких доказательств или дополнительного контекста относительно того, почему Уоррен якобы контролировала автоподпись, Сакс не привел.

Ранее Дональд Трамп заявил, что стремится превратить США в "мировую столицу криптовалют". Тем временем республиканцы, в том числе сам Трамп, все чаще критикуют Джо Байдена за чрезмерное использование автоподписи.

В частности, Трамп считает недействительными помилования, которые Байден выдал членам комитета, расследовавшего события 6 января, поскольку, по словам президента, документы были подписаны не вручную, а с помощью автопена. Сам Трамп утверждает, что все исполнительные указы и официальные документы подписывал лично.

Несмотря на это, существует предположение, что большинство из 1500 помилований, которые Трамп выдал участникам беспорядков в Капитолии в свой первый день нового президентского срока, также были подписаны автопеном.

Интерес к этой теме усилился после расследования консервативного Oversight Project, согласно которому Байден систематически использовал автоподпись.

В речи в Министерстве юстиции Трамп заявил, что Байден "натворил беды с Россией", и добавил: "Он ничего не понимал, а подписывал все автопеном — откуда ему знать, что там?"

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Байден появился на публике без жены.



