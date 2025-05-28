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В США сообщили, кто мог контролировать «автоподпись» Байдена

Советник Байдена сообщил, кто мог контролировать «автопен»

сегодня, 18:11
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Ткачик Олеся

Один из главных советников Дональда Трампа, Дэвид Сакс, заявил, что сенатор Элизабет Уоррен якобы контролировала использование автоподписи во время президентства Байдена.

В США сообщили, кто мог контролировать «автоподпись» Байдена

Джо Байден

Известно, что аутопен – это устройство, которое автоматически воспроизводит подпись человека. Сакс, который является координатором Белого дома по искусственному интеллекту, также обвинил 75-летнюю Уоррен в "патологической ненависти к криптосообществу" и в попытках вытеснить эту сферу за пределы США.

Комментарии прозвучали при обсуждении ситуации с криптовалютами в стране. Никаких доказательств или дополнительного контекста относительно того, почему Уоррен якобы контролировала автоподпись, Сакс не привел.

Ранее Дональд Трамп заявил, что стремится превратить США в "мировую столицу криптовалют". Тем временем республиканцы, в том числе сам Трамп, все чаще критикуют Джо Байдена за чрезмерное использование автоподписи.

В частности, Трамп считает недействительными помилования, которые Байден выдал членам комитета, расследовавшего события 6 января, поскольку, по словам президента, документы были подписаны не вручную, а с помощью автопена. Сам Трамп утверждает, что все исполнительные указы и официальные документы подписывал лично.

Несмотря на это, существует предположение, что большинство из 1500 помилований, которые Трамп выдал участникам беспорядков в Капитолии в свой первый день нового президентского срока, также были подписаны автопеном.

Интерес к этой теме усилился после расследования консервативного Oversight Project, согласно которому Байден систематически использовал автоподпись.

В речи в Министерстве юстиции Трамп заявил, что Байден "натворил беды с Россией", и добавил: "Он ничего не понимал, а подписывал все автопеном — откуда ему знать, что там?"

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Байден появился на публике без жены.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14757359/donald-trump-official-democrat-joe-biden-autopen.html
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