В США создали прототип одноместной летающей тарелки:

Американская компания Zeva Aero продемонстрировала полноразмерный прототип одноместного летательного аппарата Zeva Zero. Он по форме напоминает летающую тарелку. Zeva Zero представляет собой углепластиковый диск диаметром около 2,4 м и весом 317 кг. По бокам диска установлено по два электромотора с соосными винтами. Аппарат взлетает и садится вертикально, после набора высоты переходит в горизонтальное положение. Расчетная дальность полета Zeva Zero составляет около 80 км, а максимальная скорость 257 км/ч, пишет newatlas.

Летающая тарелка - фото из открытых источников

Предполагается, что пилоты будут входить в Zeva Zero через специальный люк, а во время горизонтального полета им придется быть в положении лицом вниз (в этом аспекте полет в Zeva Zero сравним с полетом супергероя). Летательный аппарат будет оснащен необходимыми органами управления, а будущие версии Zeva Zero смогут выполнять полеты в автоматическом режиме.

Ранее компания успешно опробовала небольшую модель Zeva Zero, а теперь разработчики намерены приступить к испытанию полноразмерного макета. В Zeva Aero считают, что разработка может быть полезна сотрудникам экстренных служб и военным.

