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В США создали прототип одноместной летающей тарелки:

Предполагается, что пилоты будут входить в Zeva Zero через специальный люк

сегодня, 05:29
Автор:

Ольга Чародий
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Американская компания Zeva Aero продемонстрировала полноразмерный прототип одноместного летательного аппарата Zeva Zero. Он по форме напоминает летающую тарелку. Zeva Zero представляет собой углепластиковый диск диаметром около 2,4 м и весом 317 кг. По бокам диска установлено по два электромотора с соосными винтами. Аппарат взлетает и садится вертикально, после набора высоты переходит в горизонтальное положение. Расчетная дальность полета Zeva Zero составляет около 80 км, а максимальная скорость 257 км/ч, пишет newatlas.

В США создали прототип одноместной летающей тарелки:

Летающая тарелка - фото из открытых источников

Предполагается, что пилоты будут входить в Zeva Zero через специальный люк, а во время горизонтального полета им придется быть в положении лицом вниз (в этом аспекте полет в Zeva Zero сравним с полетом супергероя). Летательный аппарат будет оснащен необходимыми органами управления, а будущие версии Zeva Zero смогут выполнять полеты в автоматическом режиме.

Ранее компания успешно опробовала небольшую модель Zeva Zero, а теперь разработчики намерены приступить к испытанию полноразмерного макета. В Zeva Aero считают, что разработка может быть полезна сотрудникам экстренных служб и военным.

Напомним, самолеты признаны самым безопасным видом транспорта. Хотя история насчитывает несколько случаев загадочных исчезновений воздушных суден. До сих пор неизвестно, что произошло с самолетами и пассажирами. Представляем вам такую подборку. Исчезновение С-124 в Атлантическом океане В марте 1951 года экипаж самолета Douglas C-124A, перевозивший группу американских военных, сообщил о пожаре на борту. Было совершено успешное приводнение, а затем эвакуация людей на спасательные плоты. Но прибывшие на место происшествия спасатели не обнаружили никого, даже обломков самолета. Что случилось с людьми и воздушным судном, неизвестно до сих пор. 


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Источник: https://newatlas.com/aircraft/zeva-evtol-flying-saucer-tail-sitter-superman/
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