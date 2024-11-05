В США спрогнозировали, когда войска КНДР вступят в бой с ВСУ

Соединенные Штаты отслеживают активность войск Северной Кореи в России и считают, что в ближайшие дни северокорейские солдаты могут вступить в прямое сражение с украинскими войсками. Ожидается, что бои могут начаться на территории Курской области, которая частично находится под контролем Украины.

Северокорейские военные. Фото из открытых источников

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга прокомментировал ситуацию с привлечением войск КНДР для войны против Украины. Миллер выразил обеспокоенность перемещением северокорейских военных в Курской области. Кроме того, по его словам, солдаты КНДР вскоре могут начать прямые бои против Украины.

"Северная Корея развернула в России 10 тысяч военных… они переместятся на линию фронта, чтобы начать бой против Украины. Сейчас мы оцениваем, что около 10 тысяч прошли в Курск и могут вступить в бой в ближайшие дни", — сказал Миллер.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что США обновили данные и оценивают численность войск КНДР в Курской области на уровне 10 тысяч, тогда как предварительные оценки указывали на 8 тысяч солдат из Северной Кореи. Кроме того, Миллер добавил, что США считают северокорейских солдат законными целями для Украины.

"Они вступят в бой против украинских сил, и если они вступят, они будут законными военными целями", — подытожил Миллер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россию в ООН спросили о войсках КНДР на войне в Украине. Каков был ответ РФ.

Также "Комментарии" писали, что Северная Корея высказала свою позицию по поводу войны в Украине.