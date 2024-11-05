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В США спрогнозировали, когда войска КНДР вступят в бой с ВСУ

Первые прямые бои Украины и солдат из Северной Кореи вскоре могут произойти в Курской области.

сегодня, 08:52
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Slava Kot

Соединенные Штаты отслеживают активность войск Северной Кореи в России и считают, что в ближайшие дни северокорейские солдаты могут вступить в прямое сражение с украинскими войсками. Ожидается, что бои могут начаться на территории Курской области, которая частично находится под контролем Украины.

В США спрогнозировали, когда войска КНДР вступят в бой с ВСУ

Северокорейские военные. Фото из открытых источников

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга прокомментировал ситуацию с привлечением войск КНДР для войны против Украины. Миллер выразил обеспокоенность перемещением северокорейских военных в Курской области. Кроме того, по его словам, солдаты КНДР вскоре могут начать прямые бои против Украины.

"Северная Корея развернула в России 10 тысяч военных… они переместятся на линию фронта, чтобы начать бой против Украины. Сейчас мы оцениваем, что около 10 тысяч прошли в Курск и могут вступить в бой в ближайшие дни", — сказал Миллер.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что США обновили данные и оценивают численность войск КНДР в Курской области на уровне 10 тысяч, тогда как предварительные оценки указывали на 8 тысяч солдат из Северной Кореи. Кроме того, Миллер добавил, что США считают северокорейских солдат законными целями для Украины.

"Они вступят в бой против украинских сил, и если они вступят, они будут законными военными целями", — подытожил Миллер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россию в ООН спросили о войсках КНДР на войне в Украине. Каков был ответ РФ.

Также "Комментарии" писали, что Северная Корея высказала свою позицию по поводу войны в Украине.



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Источник: https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-november-4-2024/
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