kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 31.07.2020

BTC/USD

11158.24

ETH/USD

343.24

LTC/USD

57.53

НБУ 31.07.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США В США столкнулись два самолета: есть погибшие
commentss НОВОСТИ Все новости

В США столкнулись два самолета: есть погибшие

Самолеты участвовали в тушении лесного пожара в штате Невада и не разминулись в небе

сегодня, 16:30
Автор:

Елена Волкова
В США столкнулись два самолета: есть погибшие

В США произошла авиакатастрофа. Ссылаясь на Федеральное авиационное управление США, “Сегодня” сообщает, что на этот раз авария произошла в районе города Калиенте, штат Невада, который расположен в 240 км от всемирно известного Лас-Вегаса.
Вчера днем, 30 июля, в небе столкнулись два одномоторных самолета, которые участвовали в тушении масштабного лесного пожара. По предварительным данным, на борту самолетов находились только пилоты. В результате столкновения они оба погибли.
Причины трагедии пока что выясняются. Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование.

Напомним, в американском городе Темпе (штат Аризона) грузовой поезд Union Pacific сошел с рельсов, в результате чего загорелся и частично разрушил мост, по которому он ехал. Это мост через озеро Темп Таун.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!