В США столкнулись два самолета: есть погибшие

В США произошла авиакатастрофа. Ссылаясь на Федеральное авиационное управление США, “Сегодня” сообщает, что на этот раз авария произошла в районе города Калиенте, штат Невада, который расположен в 240 км от всемирно известного Лас-Вегаса.

Вчера днем, 30 июля, в небе столкнулись два одномоторных самолета, которые участвовали в тушении масштабного лесного пожара. По предварительным данным, на борту самолетов находились только пилоты. В результате столкновения они оба погибли.

Причины трагедии пока что выясняются. Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование.

Напомним, в американском городе Темпе (штат Аризона) грузовой поезд Union Pacific сошел с рельсов, в результате чего загорелся и частично разрушил мост, по которому он ехал. Это мост через озеро Темп Таун.



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