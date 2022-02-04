В США тестируют к использованию роботов-собак для службы на границе

Директорат науки и технологий (S&T) предложил Таможенной и пограничной службе США (CBP) начать пользоваться работами-собаками на юго-западе Америки. Из-за довольно сурового ландшафта и экстремальных температур, которые создают опасные ситуации для патрулирующих границу, провели тестирование. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренней безопасности США (DHS). Южная граница Соединенных Штатов граничит с Мексикой. В ведомстве считают, что использование четырехлапых роботов будет разумным привлечением ресурсов.

Робот - фото из открытых источников

“Южный предел может быть неблагоприятным местом для человека, поэтому робот может показать себя там довольно хорошо. Эта инициатива под руководством S&T сосредоточена на автоматизированных транспортных средствах для наблюдения на земле, мы называем это AGSV. По сути, программа AGSV посвящена работам-собакам", – рассказала руководительница программы отдела исследований и разработок DHS Бренда Лонг.

Директор по продуктам Ghost Robotics Гэвин Кеннели отметил, что робот, вес которого составляет сто фунтов, был выведен именно для подобной работы. Четвероногий "зверь" умеет пересекать все типы природной местности, включая песок, скалы и холмы, а также созданные человеком среды, как лестница.

Ведомство отметило, что кроме погодных условий, как высокая влага и жара, опасность для пограничников создает противоправную деятельность. В частности, контрабанда людей, наркотиков, оружия или даже оружия массового уничтожения, террористы, вражеские правительства и транснациональные преступные организации, пояснил агент Бретт Беккер из инновационной группы CBP (INVNT). Директорат науки и технологий вместе с CBP, Ghost Robotics работали два года над спецификациями, разработкой и тестированием возможностей.

Напомним, робот провел лапароскопическую операцию на мягких тканях свиньи без направляющей руки человека – значительный шаг к полностью автоматизированной операции на людях. Разработанный командой исследователей Университета Джона Хопкинса, автономный робот Smart Tissue Autonomous Robot или STAR, описанный сегодня в Science Robotics.

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