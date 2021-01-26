В США у адвоката отобрали лицензию за пост в Facebook

Неудачная публикация в соцсетях может коренным образом изменить жизнь человека. На этот раз из-за своего поста в Facebook пострадал американский адвокат, которого лишили лицензии на ведение адвокатской деятельности.

Адвокат лишился лицензии из-за соцсети / фото https://yaizakon.com.ua/

Так, некто Уинстон Брэдшоу Ситтон, проживающий в Теннесси, опубликовал информацию, которую сочли нарушающей профессиональный кодекс.

Еще в 2017 году знакомая юриста пожаловалась в соцсети на своего партнера, с которым у нее были "токсичные" отношения. В ответ Ситтон публично объяснил, как можно выдать убийство бойфренда за самооборону. Он рекомендовал женщине заманить жертву в дом, после чего заявить полицейским, что он без разрешения проник на территорию ее жилища, и она выстрелила в него из-за опасений за свою жизнь. В своем посте Ситтон также подчеркнул, что дает совет как адвокат и порекомендовал женщине удалить всю ветку с обсуждением и рекомендацией.

Специальная комиссия рассмотрела дело юриста и пришла к выводу, что его высказывания в фейсбуке нарушают профессиональный кодекс поведения адвокатов.

Поначалу в виде наказания адвокатскую лицензию Ситтона решили приостановить на два месяца, однако Верховный суд счел такое наказание слишком мягким и в итоге ему запретили заниматься адвокатской деятельностью на четыре года.

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