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В США у адвоката отобрали лицензию за пост в Facebook

Адвокат опубликовал инструкцию, как превратить убийство в самозащиту и лишился лицензии

сегодня, 13:31
Автор:

Сергей Медведев

Неудачная публикация в соцсетях может коренным образом изменить жизнь человека. На этот раз из-за своего поста в Facebook пострадал американский адвокат, которого лишили лицензии на ведение адвокатской деятельности.

В США у адвоката отобрали лицензию за пост в Facebook

Адвокат лишился лицензии из-за соцсети / фото https://yaizakon.com.ua/

Так, некто  Уинстон Брэдшоу Ситтон, проживающий в Теннесси, опубликовал информацию, которую сочли нарушающей профессиональный кодекс.

Еще в 2017 году знакомая юриста пожаловалась в соцсети на своего партнера, с которым у нее были "токсичные" отношения. В ответ Ситтон публично объяснил, как можно выдать убийство бойфренда за самооборону. Он рекомендовал женщине заманить жертву в дом, после чего заявить полицейским, что он без разрешения проник на территорию ее жилища, и она выстрелила в него из-за опасений за свою жизнь. В своем посте Ситтон также подчеркнул, что дает совет как адвокат и порекомендовал женщине удалить всю ветку с обсуждением и рекомендацией.

Специальная комиссия рассмотрела дело юриста и пришла к  выводу, что его высказывания в фейсбуке нарушают профессиональный кодекс поведения адвокатов.

Поначалу в виде наказания адвокатскую лицензию Ситтона решили приостановить на два месяца, однако Верховный суд счел такое наказание слишком мягким и в итоге ему запретили заниматься адвокатской деятельностью на четыре года.

Как сообщал портал "Комментарии", уже вскоре пользователям будет проще находить видео из соцсетей без запуска соответствующей программы. Google тестирует новую функцию поиска, которая отражает короткие клипы из соцсетей Instagram и TikTok в карусели "Короткие видео". Чтобы увидеть эти видеоролики, достаточно будет выполнить поиск по определенным словам.

 


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Источник: https://www.tncourts.gov/courts/supreme-court/opinions/2021/01/22/re-winston-bradshaw-sitton-bpr018440?fbclid=IwAR1efYWBHbR8LUmULtKvNXLtS-DfE-yCAL6zvc7HcNC1DahlGq7sF4WqZz8
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