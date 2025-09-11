Сегодня в США многие скорбят об убитом активисте и подкастере Чарли Кирке. В прямом эфире телеканала MSNBC комментатор Мэттью Доу сделал несколько неоднозначных заявлений о нападении на консервативного активиста: он сказал, что Кирк был "одним из самых противоречивых молодых людей, которые постоянно разжигали ненависть и направляли ее против определенных групп":

В США уволили телеведущего за неуместный комментарий об убийстве Чарли Кирка

"Нельзя иметь такие ужасные мысли, говорить такие ужасные слова и при этом ждать, что не будут ужасающие действия. К сожалению, это наша реальность", – добавил ведущий.

Комментарий вызвал возмущение в интернете и MSNBC немедленно уволил Доу.

"Во время нашего прямого эфира о стрельбе Мэттью Доу сделал комментарии по поводу Чарли Кирка, которые были неподходящими, нечувствительными и неприемлемыми. Мы извиняемся за его слова, как он сам. В Америке нет места насилию – ни политическому, ни какому-либо другому", — заявила президент канала Ребекка Катлер.

Сам Доу позже извинился на платформе Bluesky:

"Мои мысли и молитвы с семьей и друзьями Чарли Кирка. Мне задали вопрос о текущей социальной ситуации, и я извиняюсь за тон и слова. Чтобы прояснить: я никак не собирался обвинять Кирка в этом ужасном нападении".

Кирк был известным консервативным активистом и союзником президента США Дональда Трампа. В 2012 году он основал организацию Turning Point USA, чтобы распространять христианско-консервативные идеи в университетах.

Что Кирк говорил об Украине

Чарли Кирк критиковал какую-либо военную помощь Украине от США, а также крайне негативно высказывался о президенте Украины Владимире Зеленском.

"Трамп знает правду о Зеленском. Он — марионетка ЦРУ, которая отправила свой народ на бессмысленную бойню", — писал в соцсети X Кирк в феврале.

Активист неоднократно обвинял главу украинского государства в том, что тот, якобы, не хочет заканчивать войну с Россией.

Также он критиковал американские власти за то, что они дают деньги и оружие стране, которую "многие могут найти на карте".

Кирк считал, что Вашингтон "ошибается" в том, что рассматривает Россию как врага, хоть он и "не любит РФ и российского диктатора Владимира Путина".

"Мне кажется странным, сколько денег и внимания тратится на Россию, в то время как почти никто из вас в этом зале не терял друга из-за российских властей, но у многих есть друзья или родственники, погибшие из-за наркотиков от картелей и компартии Китая, из-за фентанила, поступающего в наши города."

Кирк заявлял, что от войны выигрывает военно-промышленный комплекс и олигархи правящего класса Украины.