В США уже давно дали добро на уничтожение Украины: шокирующие подробности

Администрации Джо Байдена рассказывала, что плохо поддерживала Украину, потому что якобы все "боялись ядерного оружия", которое россияне могли применить, если бы вдруг начали проигрывать на поле боя. Именно поэтому администрация Байдена делала все для того, чтобы РФ не проиграла. Нынешняя администрация Дональда Трампа рассказывает, что просто администрация Байдена "обещала" украинцам победу, которая просто невозможна, рассказывает политолог Петр Олещук. Впрочем, не понимает он, если победа невозможна, то не совсем понятно, откуда взялась ядерная истерия.

США и Украина

"Американские политики явно путаются в показаниях, и это не случайно. Дело в том, что они просто не хотели (и не хотят) поражения Рашки в этой войне. А против поражения Украины они ничего не имеют против, хотя, в общем, хотели бы этого избежать, и лучше, чтобы все завершилось какой-то "заморозкой" без дальнейшей дестабилизации", — говорит эксперт.

При этом он обратил внимание, что в Украине часто размышляют о том, что Украина должна стать вторым Израилем. И если она будет очень стараться, получит такую же колоссальную поддержку от США. Впрочем, как считает Олещук, этого никогда не произойдет.

По его словам, правда в том, что американцам, в общем-то, безразлично врагов Израиля. Если они все завтра исчезнут – никто в Вашингтоне скучать не будет. Враги Израиля – это опасные и дикие террористы, которых вряд ли когда-нибудь удастся "цивилизовать".

"Но с Рашкой ситуация совсем другая. Рашка для США – большое и важное государство, которое очень значимо с точки зрения геополитики, а еще – богато, а может быть еще богаче. Там большие залежи природных ресурсов, которые можно было бы добывать, зарабатывая много денег. Для американских политических элит Рашка – государство, на порядок более значимое, чем Украина. Распад Рашки для них — это катастрофа, которая, очевидно, не является уничтожением Украины. Потому что Администрация США санкционировала уничтожение Украины в феврале 2022 года, и, в общем-то, была готова принять этот сценарий", — говорит Олещук.

По его словам, правда в том, что политические элиты США ставят с уважением и интересом к России, потому что она богата и велика, а богатым можно все.

"Поэтому американцы всегда будут больше Рашки, чем Украины, потому что в случае Рашки — это об их фундаментальных интересах, а в случае Украины — просто о "приличиях" в отношении международных обязательств. Трампа, например, на "приличии" безразлично, поэтому он и относится скептически к помощи Украине", — отметил Олещук.

Именно поэтому эксперт говорит о египетской, а не израильской модели для Украины. По его словам, недавно все с удивлением узнали, что когда США заморозили любые выплаты по международным программам, исключение было сделано только для двух стран — Израиля и Египта. И хотя Египет не ассоциируется у нас с важными союзниками США, но это государство тем не менее является постоянным и важным получателем американской военной помощи.

Как говорит политолог, поддерживая Египет, США фактически покупают нормальную жизнь для Израиля, который является реальным союзником США в регионе. Благодаря союзническим отношениям с Египтом, подкрепленным снабжением военной техники, Египет не является врагом или проблемой для Израиля.

"Думаю, что это единственный путь для Украины, но для этого нужно менять подходы, менять мышление. Не считать США "союзниками", а относиться к ним так же прагматично, как они относятся к нам", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Трамп намерен завершить войну до конца года.



