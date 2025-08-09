Российский диктатор Владимир Путин первым из российских лидеров посетит Аляску, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. Губернатор Аляски Майк Данливи не скрывает своей радости от того, что именно его штат станет местом проведения будущей встречи. Об этом Майк Данливи написал у себя в соцсети Х.

Губернатор Аляски Майк Данливи. Фото: из открытых источников

Данливи приветствовал предстоящую встречу Трампа и Путина, которая пройдёт "в великом штате Аляска".

Губернатор считает, что ни одно другое место не играет более важной роли в национальной обороне, энергетической безопасности и лидерстве в Арктике, чем его штат.

По его мнению, "вполне логично, что дискуссии мирового значения проходят именно здесь".

"Сегодня мы остаёмся воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из самых важных регионов мира. Мир будет наблюдать, и Аляска готова принять эту историческую встречу", – отметил Майк Данливи.

Отметим, в то же время в интервью российским пропагандистам помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия и Соединенные Штаты Америки являются "близкими соседями". Именно поэтому встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина пройдет на Аляске, что имеет большое символическое значение.

