В США уже не рады украинцам: начали депортацию граждан Украины (ФОТО)

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) заявила о депортации украинских граждан.

В ICE обнародовали соответствующие фото, пишет издание hromadske.

Вот фото первых моментов украинских мигрантов дома после их депортации из Соединенных Штатов, — говорится в подписи к фото.

При этом американская иммиграционная служба не объясняет, кем именно депортированы граждане и за что их выслали из страны.

Издание напомнило, что еще несколько дней назад в СМИ появилась информация, что с 15 августа десятки тысяч украинских беженцев, получивших защиту в США по программе Uniting for Ukraine, потеряют правовой статус, а потому их могут депортировать.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что во время двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп заявил, какого мира хочет достичь в Украине. В ходе общения с журналистами он отметил, что возможное соглашение о мире между Россией и Украиной должно действовать длительный срок.

Соглашение, по словам Трампа, вполне возможно. Трамп подчеркнул: "Мы будем работать с Украиной, мы будем работать со всеми, и мы сделаем так, чтобы если будет мир, то он будет долгосрочным... Мы не говорим о двухлетнем мире, чтобы потом снова оказаться в этой неразберихе".

По словам Трампа, если будет заключено мирное соглашение, оно будет действовать. "Я думаю, если мы сможем достичь мира, все получится. У меня нет в этом никаких сомнений", – сказал он. Также Трамп снова повторил, что прекращение огня уже необязательно — он стремится достичь мирного соглашения между Украиной и РФ. Трамп отметил, что есть шанс договориться о мире, пока продолжаются боевые действия.



