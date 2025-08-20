В США уже паникуют из-за громких решений Трампа по Украине: названа причина

Республиканцы оказывают давление на президента США Дональда Трампа во избежание вовлечения Соединенных Штатов в военный конфликт в Украине, особенно после того, как он намекнул на возможность участия Америки в обеспечении гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщает The Hill.

Дональд Трамп. Фото: СNN

Трамп ранее заявил, что американские военные не будут отправлены на украинскую территорию, однако высказал идею о поддержке со стороны США в виде авиационной помощи, предусматривающей использование американских пилотов и боевых самолетов. Это, вместе со словами спецпредставителя Стива Виткоффа о возможном американском участии в защите по примеру статьи 5 НАТО, вызвало беспокойство среди сторонников идеи "Америка превыше всего".

Республиканские лидеры предупреждают Трампа не заходить слишком далеко, ссылаясь на концепцию MAGA ("Make America Great Again"), отстаивающую нежелание втягивать страну в длительные военные конфликты. Сенатор Томми Тубервиль, известный сторонник этой идеологии, подчеркнул, что американцы не хотят очередной войны после двух десятилетий участия в боевых действиях на Ближнем Востоке.

"Люди не готовы поддержать новый военный конфликт. Президент, насколько я знаю, тоже этого не стремится, но мы должны быть осторожны, чтобы не втянуться в бесконечные войны", — подчеркнул Тубервиль.

На вопрос о том, удастся ли убедить избирателей в такой позиции, он ответил, что это будет очень сложно, поскольку граждане штата Алабама и вообще американцы выступают против.

В телефонном разговоре с Fox & Friends Трамп заверил, что американские войска не окажутся в Украине, и предложил, чтобы страны Европы, такие как Франция, Германия и Великобритания, взяли на себя большую ответственность. Подобное мнение высказал бывший советник Трампа Стив Беннон, заявив, что сейчас Украина во многом зависит от американских денег и оружия, но требования по участию США в войне растут.

Беннон предостерег, что втягивание Америки в "глубокое присутствие" в конфликте может стать ловушкой, поскольку региональные войны нередко становятся причиной более масштабных глобальных столкновений.

Как уже писали "Комментарии", украинское общество сдержано, а кое-где и с тревогой отреагировало на встречу в Белом доме на этой неделе.