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В США вакцинированным разрешили не носить маску

Указанную рекомендацию предоставили в Центре контроля и профилактики заболеваний США

сегодня, 00:20
Автор:

Ольга Чародий

В Соединенных Штатах вакцинированы от коронавируса больше могут не носить маски. Об этом сообщает Bloomberg.

В США вакцинированным разрешили не носить маску

Медицинская маска (фото из открытых источников)

Речь идет о тех лицах, которые получили две дозы вакцины от коронавируса.

Указанную рекомендацию предоставили в Центре контроля и профилактики заболеваний США. По их мнению, люди, получившие вакцину, могут полноценно участвовать в различных мероприятиях, в помещении или на улице, без масок.

В Центре говорят, что теперь лица, получившие прививку, могут вернуться к той жизни, которую вели до пандемии.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, к каким выводам пришли представители специальной независимой комиссии, анализировавшей последствия коронавирусной пандемии. По мнению исследователей, как организация, так и многие мировые политики предоставили человечеству "токсичный коктейль", неправильно начав организовывать систему борьбы с коронавирусом. В отчете независимой комиссии указывается, что режим чрезвычайной ситуации в глобальных масштабах специалисты ВОЗ должны были объявить на неделю раньше, нежели это было сделано (22, а не 30 января 2020 года, — ред.).

По мнению одной из соруководительниц комиссии Элен Джонсон Сирлиф, при должном и быстром реагировании, а также правильной координации всех действий человечество бы не столкнулось с трагедией такого масштаба. Стоит уточнить, что коронавирус уже забрал жизни более 3 миллионов человек согласно официальной статистике. Неофициальная цифра, разумеется, еще больше. Можно ли было избежать таких трагических последствий развития заболевания, узнавайте в нашем материале.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-13/cdc-to-loosen-mask-guidance-for-vaccinated-people-in-most-places?utm_content=business&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_medium=social&cmpid=socialflow-twitter-business
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