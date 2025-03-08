В США возникли вопросы к Илону Маску на 13 миллиардов

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Slava Kot
Конгрессмен-демократ от Нью-Йорка Дэн Голдман заявил, что Илон Маск, возглавляющий Департамент по вопросам эффективности правительства США (DOGE), на самом деле не занимается искоренением расточительства, мошенничества и злоупотреблений. По его словам, об этом свидетельствуют постоянные ошибки Маска, а также его государственные контракты на 13 миллиардов долларов.
Илон Маск. Фото из открытых источников
Дэн Голдман в интервью CNN подверг критике деятельность Илона Маска в администрации президента США Дональда Трампа. Конгрессмен-демократ указал, что Маск, являющийся владельцем SpaceX, отменяет разные правительственные контракты, однако избегает своих.
После назначения Трампом Илона Маска руководителем DOGE, который должен сократить государственные расходы США, миллиардер совершил серию ошибок, часть из которых он признал. К примеру, Маск отменил финансирование профилактики лихорадки Эбола в Африке. По его словам, эту ошибку быстро заметили и продлили программу.
Также на него подали в суд из-за многочисленных попыток увольнений и попыток получения доступа к секретным материалам.
Ранее портал "Комментарии" писали, что после резкой критики в сторону Маска Трамп принял решение по миллиардеру.
Также "Комментарии" писали, что Маск ошибся на 8 миллиардов. Выявлен ужасный ляп DOGE.
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