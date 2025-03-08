В США возникли вопросы к Илону Маску на 13 миллиардов

Конгрессмен-демократ от Нью-Йорка Дэн Голдман заявил, что Илон Маск, возглавляющий Департамент по вопросам эффективности правительства США (DOGE), на самом деле не занимается искоренением расточительства, мошенничества и злоупотреблений. По его словам, об этом свидетельствуют постоянные ошибки Маска, а также его государственные контракты на 13 миллиардов долларов.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Дэн Голдман в интервью CNN подверг критике деятельность Илона Маска в администрации президента США Дональда Трампа. Конгрессмен-демократ указал, что Маск, являющийся владельцем SpaceX, отменяет разные правительственные контракты, однако избегает своих.

"По его словам, он совершает всяческие ошибки, ведь он даже представления не имеет о том, что эти программы на самом деле делают. Не будем удаваться, что это искоренение расточительства, мошенничества и злоупотребления. Это не то, что делает Илон Маск. Примечательно, что ни один из его 13 миллиардов долларов государственных контрактов он не считает бесполезным", — сказал Голдман.

После назначения Трампом Илона Маска руководителем DOGE, который должен сократить государственные расходы США, миллиардер совершил серию ошибок, часть из которых он признал. К примеру, Маск отменил финансирование профилактики лихорадки Эбола в Африке. По его словам, эту ошибку быстро заметили и продлили программу.

Также на него подали в суд из-за многочисленных попыток увольнений и попыток получения доступа к секретным материалам.

Ранее портал "Комментарии" писали, что после резкой критики в сторону Маска Трамп принял решение по миллиардеру.

Также "Комментарии" писали, что Маск ошибся на 8 миллиардов. Выявлен ужасный ляп DOGE.



