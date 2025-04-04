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В США впервые арестовали трансгендерную студенту за посещение туалета

Впервые в США была арестована трансгендерная женщина за посещение туалета, ее могут бросить в тюрьму

сегодня, 12:13
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Ткачик Олеся

В штате Флорида полиция арестовала 20-летнюю студентку Марси Райнтген, которая является трансгендерной женщиной после того, как она вошла в женскую уборную в Капитолии штата. Перед входом она заявила: "Я здесь, чтобы нарушить закон".

В США впервые арестовали трансгендерную студенту за посещение туалета

Женщину арестовали за то, что она хотела помыть руки

Это задержание, как отмечают правозащитники, может стать первым известным случаем применения законов об ограничениях для трансгендерных людей в общественных туалетах.

Как сообщают американские медиа, Райнтген был задержан 19 марта в здании капитолия в городе Таллагасси. Полицейские уже ожидали ее прибытия и предупредили, что она получит запрет на посещение объекта. Однако после того, как Марси зашла в туалет, чтобы, по ее словам, помыть руки и помолиться на четке, и отказалась его оставить — ее арестовали.

Известно, что Марси обвиняется в мелком правонарушении — незаконном пребывании, которое может обернуться 60 днями заключения. Судебное слушание назначено на май.

"Я хотела, чтобы люди увидели всю абсурдность этого закона на практике", — сказала Райнтген в интервью Associated Press. — "Если меня признают преступницей только потому, что я помыла руки — как мне жить дальше? Это ведь абсурд".

По крайней мере, 14 штатов США приняли законы, запрещающие трансгендерным женщинам пользоваться женскими туалетами в государственных школах, а иногда и в других государственных учреждениях. Впрочем, только два штата – Флорида и Юта – криминализируют такое нарушение.

Адвокаты Американского союза гражданских свобод (ACLU) заявили, что случай Райнтгена является первым, о котором им известно, когда человека за это действительно арестовали.

Райнтген приехала во Флориду в гости к своим бабушке и дедушке. Перед инцидентом она написала письма всем 160 законодателям штата, сообщив о своем намерении войти в туалет, не соответствующий ее полу при рождении. Она назвала этот поступок актом гражданского неповиновения, вызванным гневом из-за растущей враждебности к трансгендерным людям в штате, который она любит.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерным спортсменам участвовать в женских видах спорта.




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Источник: https://apnews.com/article/florida-transgender-bathroom-arrest-be735cfe5eafa7f510692cfb3c58269e
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