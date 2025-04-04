В США впервые арестовали трансгендерную студенту за посещение туалета

В штате Флорида полиция арестовала 20-летнюю студентку Марси Райнтген, которая является трансгендерной женщиной после того, как она вошла в женскую уборную в Капитолии штата. Перед входом она заявила: "Я здесь, чтобы нарушить закон".

Женщину арестовали за то, что она хотела помыть руки

Это задержание, как отмечают правозащитники, может стать первым известным случаем применения законов об ограничениях для трансгендерных людей в общественных туалетах.

Как сообщают американские медиа, Райнтген был задержан 19 марта в здании капитолия в городе Таллагасси. Полицейские уже ожидали ее прибытия и предупредили, что она получит запрет на посещение объекта. Однако после того, как Марси зашла в туалет, чтобы, по ее словам, помыть руки и помолиться на четке, и отказалась его оставить — ее арестовали.

Известно, что Марси обвиняется в мелком правонарушении — незаконном пребывании, которое может обернуться 60 днями заключения. Судебное слушание назначено на май.

"Я хотела, чтобы люди увидели всю абсурдность этого закона на практике", — сказала Райнтген в интервью Associated Press. — "Если меня признают преступницей только потому, что я помыла руки — как мне жить дальше? Это ведь абсурд".

По крайней мере, 14 штатов США приняли законы, запрещающие трансгендерным женщинам пользоваться женскими туалетами в государственных школах, а иногда и в других государственных учреждениях. Впрочем, только два штата – Флорида и Юта – криминализируют такое нарушение.

Адвокаты Американского союза гражданских свобод (ACLU) заявили, что случай Райнтгена является первым, о котором им известно, когда человека за это действительно арестовали.

Райнтген приехала во Флориду в гости к своим бабушке и дедушке. Перед инцидентом она написала письма всем 160 законодателям штата, сообщив о своем намерении войти в туалет, не соответствующий ее полу при рождении. Она назвала этот поступок актом гражданского неповиновения, вызванным гневом из-за растущей враждебности к трансгендерным людям в штате, который она любит.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерным спортсменам участвовать в женских видах спорта.



