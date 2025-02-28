В США впервые появится официальный язык: Трамп подпишет новый указ

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, согласно которому английский язык впервые станет официальным языком Соединенных Штатов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Wall Street Journal.

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

Как сообщает WSJ со ссылкой на представителей Белого дома, президент Трамп планирует подписать указ, который впервые сделает английский официальным языком США. Несмотря на то, что более 30 штатов приняли законодательство, согласно которому английский является официальным языком, за свою почти 250-летнюю историю США никогда не имели национального языка на общегосударственном уровне.

"Цель сделать английский язык национальным – способствовать единству, повысить эффективность правительства и обеспечить путь к гражданской активности", — говорится в указе.

Новый исполнительный приказ Трампа также отменяет федеральный мандат, выданный бывшим президентом Биллом Клинтоном, согласно которому агентства и другие получатели федерального финансирования обязаны оказывать языковую помощь неанглоязычным лицам.

Хотя в США нет официального языка, абитуриенты должны пройти тест, демонстрирующий умение читать, писать и разговаривать на английском, чтобы стать натурализованными гражданами.

По данным Бюро переписи населения США, более 78% американцев разговаривают дома только на английском. Однако миллионы американцев говорят на других языках, в том числе на испанском, китайском и тагальском. Кроме того, в США также говорят по десяткам индейских языков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США хотят выпускать новую банкноту доллара с изображением Трампа.

Также "Комментарии" писали, что в США хотят переименовать Гренландию.