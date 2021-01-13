В США впервые за многие десятилетия казнили женщину: в чем ее обвинили

52-летняя жительница штата Индиана Лиза Монтгомери стала первой женщиной, которую казнили в Соединенных Штатах Америки за последние 67 лет. Ей ввели смертельную инъекцию. Об этом сообщает The New York Times.

В США впервые за многие десятилетия казнили женщину - фото из открытых источников

Как известно, казнь Монтгомери в общем стала одиннадцатой с того времени, как администрация 45-го президента Америки Дональда Трампа возобновила применение смертной казни осужденным на федеральном уровне в июле 2020 года.

Адвокат казненной женщины утверждает, что правительство США нарушило закон, введя Монтгомери смертельную инъекцию, потому как у его подзащитной были психические расстройства.

На скамье подсудимых американка Лиза Монтгомери оказалась из-за совершенного в декабре 2004-го года убийства. Согласно официальным данным, тогда она проникла в дом беременной 23-летней Бобби Джо Стиннет, задушила ее и вырезала из ее лона недоношенного ребенка. Как оказалось, Монтгомери предварительно договаривалась о встрече со своей жертвой, заявляя, что хочет купить у Бобби Джо Стиннет щенка. Также известно, что дочь убитой женщины осталась жива.

Напомним, что ранее в Сети опубликовали видео момента выстрела в здании Капитолия США, в результате которого погибла Эшли Бэббит. Полицейский охраны Капитолия произвел выстрел практически в упор, когда женщина попыталась попасть внутрь. Ранее ряд американских СМИ заявили, что установили личность застреленной женщины. Она была идентифицирована как Эшли Бэббит. Женщина была ветераном ВВС США с 14-летним стажем и убежденной сторонницей президента Дональда Трампа.













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