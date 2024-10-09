В США обсуждают новую книгу о достижениях Камалы Харрис: читатели шокированы ее содержанием

В США вышла книга "Достижения Камалы Харрис", которая за неделю стала бестселлером Amazon. Пользователи массово оставляют положительные отзывы, указывая, что моментально прочитали книгу и не могли от нее оторваться до последней страницы. Однако есть нюанс, книга о достижениях Камалы Харрис — абсолютно пуста.



Книга о достижениях Камалы Харрис стала бестселлером. Фото из открытых источников

29 сентября в продаже на платформе Amazon появилась книга под названием "Достижения Камалы Харрис". Эта сатирическая книга была создана Джейсоном Дудашем и иллюстрирована Майклом Боулсом, быстро добилась вирусного успеха в сети.

Сама книга, посвященная достижениям Камалы Харрис за 20 лет ее работы на государственных должностях, оказалась пустой, что вызвало волну шуток и положительных отзывов. Среди комментариев читателей можно найти такие изречения, как "вдохновляющая книга" и "очень честный анализ". Также пользователи оставляли и другие сатирические комментарии на Amazon:

"Понравилась эта книга, очень познавательная. Показывает, как много она сделала, действительно невероятно. Когда я взял ее, мне удалось прочесть книгу за раз"

"Я взял книгу, чтобы узнать больше о ней. Это было настолько увлекательно, что я должен был прочитать это на одном дыхании. Это меня поразило! Самая точная книга, которую я читал!"

Книга также стала популярна в соцсетях, где пользователи шутят о ее содержании и иронизируют в отношении политической карьеры вице-президента США. На Amazon книга "Достижения Камалы Харрис" стоит почти 16 долларов.

Одна из первых книг с пустыми страницами появилась в 1989 году под названием "Все, что мужчины знают о женщинах". Впоследствии были опубликованы и другие подобные книги: "О чем думает каждый мужчина кроме секса", а также "Пятьдесят оттенков серого", которая содержала пустые страницы серого цвета. Кроме того, в 2017 году была опубликована книга с пустыми страницами под названием "Причины голосовать за демократов: исчерпывающее пособие".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России разозлились на слова Камалы Харрис о Путине.

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