В США вспыхнул новый пожар: Калифорнию снова охватил огонь

Пожарные США борются с новым пожаром — получившим название "Пожар Сепульведа" — возле межштатной автомагистрали 405 и бульвара Сепульведа в Лос-Анджелесе Пожар вспыхнул через несколько часов после того, как пожарные бригады начали локализовать пожар в среду в быстро распространившемся пожаре. пригороде округа Лос-Анджелес. это пишет CNN.

Пожар в Калифорнии

Пожар начал распространяться из-за сильных ветров. Более 30 тысяч человек эвакуируют, еще 23 тысячи — ожидают эвакуацию.

Пожар начался в ночь на 23 января. Огонь распространился на 38 квадратных км. Этот пожар — новый, произошел после того, как служба по чрезвычайным ситуациям локализовала еще одну очаг пожара, вспыхнувшую в среду 22 января.

Угроза пожара остается критической для штата Калифорния. В результате пожаров, которые начались 7 января, 28 человек погибли. Около 15 тысяч зданий уничтожены или повреждены.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как частный дрон столкнулся с канадским пожарным самолетом CL-415 "Super Scooper", помогавшим тушить масштабные лесные пожары в Лос-Анджелесе. В результате столкновения образовалось отверстие в корпусе самолета размером 7–14 см. Никто из экипажа не пострадал, но инцидент вынудил остановить другие пожарные самолеты.

Столкновение с дронами заставляет пожарную авиацию приземляться, что значительно усложняет борьбу с огнем. Каждый инцидент выводит из строя самолеты на 30 минут и влечет задержки, которые могут стоить человеческим жизням.

"Важнее всего знать, что если вы управляете беспилотником на одном из таких кустарниковых пожаров, все воздушные операции будут прекращены, и мы точно не хотим, чтобы это произошло", — объясняет Дэвис.