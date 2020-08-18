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В США вспыхнула бубонная чума

Вероятно, американца в Калифорнии укусила инфицированная чумой блоха

сегодня, 09:40
Автор:

Елена Волкова

В американском штате Калифорния сообщили о заражении человека бубонной чумой. Житель округа Эльдорадо, по всей видимости, подхватил тяжелую и редкую болезнь после укуса блохи, которая является переносчиком чумы. Об этом передает Los Angeles Time.

Сообщается, что в этом районе с 2016 года по 2019-й эксперты нашли два десятки грызунов, которые переносили чуму. Однако случаев инфицирования человека не было. Последние же случаи заражения были до 2015 года в округе Лос-Анджелеса - два пациента боролись с тяжелой болезнью и смогли выздороветь.

В США вспыхнула бубонная чума

Ранее мы сообщали, что в Китае закрывают на карантин деревню в районе Внутренней Монголии, где накануне от бубонной чумы скончался мужчина. Известно, что диагноз жителю деревни Суджи Синкун поставили 5 августа, однако вылечить его не удалось. Все жители этого населенного пункта сдали тест на чуму и результаты оказались отрицательными. Но невзирая на этот факт, в домах проводят ежедневную дезинфекцию, а жителям запрещено покидать пределы деревушки. Отметим, что это уже вторая смерть в Китае от бубонной чумы. Ранее в одном из городов той же Внутренней Монголии скончался местный житель.


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