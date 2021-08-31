В США вспышка заболеваемости коронавируса среди детей

На прошлой неделе в США зафиксировали масштабная вспышка заболеваемости коронавируса среди детей — почти 204 000 случаев заражения COVID-19. Это второй рекорд по детской заболеваемости. Об этом сообщает издание ABC News.

Коронавирус (фото из открытых источников)

Учебный год в США начинается в августе. Некоторые ученики начали учиться с 16 августа, однако основная часть — после 24 — 26 августа. Именно после начала учебного процесса резко увеличилось количество заражений коронавируса среди детей школьного возраста.

В течение последнего месяца количество заражений выросла в пять раз — с 38 000 (22 июля) до более 200 000 (22 августа). Всего с начала пандемии почти 4,8 миллиона детей получили положительный результат теста на коронавирус. На прошлой неделе 22,4% случаев — заражение коронавируса среди детей. При этом, дети крайне редко переносят коронавирус в сложной форме. От 0,1% до 1,9% случаев госпитализации — детские. Еще 0,03% всех случаев заражения оказались летальными. Учителей Чикаго и Лос-Анджелеса обязали до 15 октября сделать прививки против коронавируса. В штате Нью-Йорк также планируют ввести обязательную вакцинацию для работников школ.

Напомним, на протяжении определенного времени в Винницкой области наблюдается стойкая тенденция к увеличению случаев госпитализации граждан, которые болеют коронавирусом и нуждаются в медицинской помощи. По обновленным данным этот показатель приблизился к отметке почти в 74%, хотя накануне составлял 54,9-61,6%. По показателям Минздрава также можно сделать вывод, что близка к попаданию в "желтую зону" карантина была Черниговская область. Там вчера стремительно увеличивалось число госпитализаций, но сегодня это показатель снова в норме. Он на уровне 37,8%. Медики отмечают, что область не выходит за пределы нормы. Если показатель госпитализации не превышает 50%. В целом рост новых кейсов заболевания на коронавирус наблюдается по всей территории Украины.

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